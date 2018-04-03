В Киеве националисты проводят акцию за "деолигархизацию" Украины

В центре Киева представители националистических партий и общественных движений проводят акцию с требованием "деолигархизации" Украины.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, несколько тысяч представителей праворадикальных организаций "Свобода", Национальный корпус" и "Правый сектор"(запрещен в России) во вторник, 3 апреля, прошли маршем по центру Киева, призывая власти выполнять обещание о деолигархизации Украины.

Сейчас националисты пикетируют здания Верховной Рады и правительства. Они скандируют: "Вместе и до конца!", "Украина превыше всего!". Из-за марша полиция перекрыла движение транспорта в правительственном квартале. За общественным порядком здесь следят несколько сот полицейский и нацгвардейцев. У здания парламента организаторы шествия намерены представить "антиолигархический пакет коренных преобразований", который включает приоритетные, по мнению националистов, законопроекты. Затем они отправятся к зданию президентской администрации, где состоится митинг и будет обнародована резолюция участников акции.

После победы на президентских выборах глава государства Петр Порошенко объявил о курсе на деолигархизацию Украины, однако с тех пор ничего не изменилось. Олигархи по-прежнему владеют целыми секторами национальной экономики. Их бизнес строится не на конкуренции на свободных рынках, а часто на сделках с государственной поддержкой. В последнем рейтинге долларовых миллиардеров Forbes фигурируют семеро украинских олигархов. В тройку самых богатых граждан Украины, согласно данным журнала, входят Ринат Ахметов, Константин Жеваго и Юрий Косюк.