В Мурманске, Курске и Пскове задержали сторонников Навального

В среду вечером в Мурманске были задержаны не менее восьми волонтёров штаба Алексея Навального. Об этом корреспонденту "Радио Свобода" сообщила руководитель штаба Виолетта Грудина. Причиной задержания активистов стало их участие в несогласованной акции в центре города 28 января 2018 года.

Грудина рассказала, что волонтёров поджидали у подъездов, к кому-то стучались в дверь квартиры. Семь человек провели прошедшую ночь в отделениях полиции.

28 января 2018 года активисты вышли на главную площадь Мурманска заявить о забастовке против грядущих президентских выборов. Тогда на подходах к центру и непосредственно на акции были задержаны около 20 человек.

Корреспондент Радио Свобода в Курске сообщает, что там тоже задержаны активисты Навального. В среду поздно вечером полицейские пришли в штаб и увезли координатора Александру Тарусову и еще двоих активистов. Один из них – Влад Пащеев – получил пять суток ареста по обвинению в неподчинении полиции, а саму Тарусову оштрафовали на пять тысяч рублей.

Штаб Навального в Пскове также сообщил о задержании двух активистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку "забастовки избирателей". К задержанным долгое время не пускали адвокатов.

Задержания сторонников Алексея Навального, участвующих в "забастовке избирателей", участились в последние недели перед выборами президента России. В штабах оппозиционера считают, что власти стремятся удерживать активистов под стражей в период голосования.