Члены СПЧ просят Роскомнадзор отказаться от блокировки Telegram

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали Роскомнадзор отказаться от блокировки мессенджера Telegram. Об этом во вторник сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Авторы обращения признают, что технология сквозного шифрования может быть использована в преступных целях, но при этом подчеркивают, что она защищает приватность пользователей от незаконных посягательств.

В СПЧ также просят Федеральную службу безопасности (ФСБ) найти иные способы "законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности".

Накануне в Telegram заявили, что требование ФСБ предоставить ключи шифрования технически невыполнимо. Срок выполнения этого требования истекает 4 апреля. После этого Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители Telegram требовали признать незаконным приказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.