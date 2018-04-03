Один из адвокатов Надежды Савченко отказался от ее защиты

Адвокат Виктор Чевгуз подал в Службу безопасности Украины заявление о том, что он отказывается защищать подозреваемую в подготовке госпереворота в Украине депутата Верховной Рады Надежду Савченко.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но ...", – написал юрист в Facebook. Чевгуз опубликовал копию своего заявления, где он ссылается на статьи Уголовного-процессуального кодекса Украины, дающие ему основания отказаться от дела в случае "несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и из-за умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного договора".

Сам Чевгуз сказал Радио Свобода, что не будет пояснять свое решение, добавив лишь, что оно принято по взаимной договоренности. Теперь Савченко продолжат защищать адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест бывшей летчицы. Ей инкриминируют шесть статей УК Украины, в частности, "насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти", "посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей", "подготовку к совершению террористического акта". В случае доказательства вины подозреваемой в суде ей может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая, а 29 марта Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов относительно незаконности ареста их подзащитной.