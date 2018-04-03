"Чистый распил". Почему разбился дрон "Почты России"

Создатели уникального дрона для "Почты России" могут оказаться обыкновенными стартаперами-мошенниками, выяснило Радио Свобода. Один из них уже "прославился" в 2014 году, представив несуществующий "наноэмульгатор" для переработки отходов человеческой жизнедеятельности в энергию, взяв за него предоплату и скрывшись. По мнению экспертов в области профессиональных беспилотных летательных аппаратов, причиной аварии дрона могла стать его "кустарная сборка", а появившаяся в прессе цена аппарата кажется многим специалистам сильно завышенной.

В понедельник российские СМИ облетела новость о почтовом беспилотнике "Почты России", разбившемся сразу после взлета во время демонстрационного полета в столице Бурятии – Улан-Удэ. Дрон на большой скорости врезался в стену жилого дома, чудом не разбив одно из окон, а его обломки упали на головы проходящих мимо прохожих (к счастью, с небольшой высоты).

Участвовавшие в этом мероприятии высокопоставленные чиновники – глава Бурятии Алексей Цыденов, глава "Почты России" Николай Подгузов – поспешили откреститься от случившегося, переложив вину на производителя дрона, некую компанию "Рудрон/Экспедиция 3М". Названные в СМИ ее руководителями Андрей Нестеренко и "директор по развитию" Олег Блохин, в свою очередь, заявили, что причиной аварии стало "отключение электронного оборудования", вызванное, вероятно, внезапным переносом места запуска и помехами от точек доступа Wi-Fi в соседних жилых домах. Вскоре телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на Нестеренко новую версию: дрон якобы мог пасть жертвой диверсии, когда "неизвестное лицо навело на устройство магнитный импульс". Как написала газета "Московский комсомолец", стоимость разбившегося дрона составила 1,2 миллиона рублей.

Радио Свобода попыталось разобраться в этой истории. Оказалось, что глава компании-производителя дрона Андрей Нестеренко известен несколькими подобными проектами, ни один из которых не осуществился. Так, в Иркутской области, где Нестеренко в 2014 году обещал внедрить работающую на человеческих фекалиях энергетическую установку, его считают мошенником и сейчас делают все, чтобы предостеречь от повторения собственных ошибок бурятских чиновников. Вот только об ошибке ли идет речь? По оценкам независимых экспертов, стоимость "почтового дрона" (кстати, собран он хоть и в России, но преимущественно из импортных деталей) сильно завышена, и речь может идти о коррупционном сговоре.

Министр без министерства

24 января 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ создании в правительстве республики новой должности – "министра по инвестициям". Его основными обязанностями должны были стать "создание условий для реализации инвестиционной, инновационной, промышленной, научной и научно-технической политики, совершенствование механизмов и форм государственно-частного партнерства, привлечения частных инвестиций, в том числе иностранных".

29 января "министром по инвестициям" был назначен 33-летний Антон Виноградов, вице-президент московского "Алеф-Банка". Виноградов появился в Бурятии еще в период проведения конкурса на замещение вакантной должности министра экономики республики в ноябре 2017-го, но не набрал для победы необходимого количества баллов.

С 14 по 16 февраля 2018 года в Сочи состоялся 19-й Российский инвестиционный форум. Именно на нем, как сообщали СМИ, глава Бурятии Алексей Цыденов договорился с главой "Почты России" Николаем Подгузовым о том, что Улан-Удэ станет "тестовой площадкой" для испытания почтового дрона. Ранее "Почта России", как следует из сообщения агентства ТАСС, рассматривала в качестве такой площадки один из регионов Урала или Якутию.

26 марта 2018 года пресс-секретарь "министра по инвестициям" Бурятии Антона Виноградова сообщила, что четырьмя днями ранее, 22 марта, Цыденов и Нестеренко подписали в Москве "соглашение о сотрудничестве". Как писала тогда газета "Московский Комсомолец – Улан-Удэ", предметом соглашения стала "организация выпуска беспилотных летательных аппаратов и ветрогенераторов", а также создание нескольких "центров развития цифровой экономики, экспертизы и внедрения новых технологий, подготовки пилотов роботизированных аппаратов и прочее". В сообщении говорилось, что первыми этапами реализации соглашения станут "демонстрация полетов, организация взлетно-посадочных площадок, тестовых маршрутов для грузоперевозок с использованием беспилотников компанией "ТД Магнетар", внедрение технологии плазменной очистки металлических поверхностей, производства катализаторов для обезвреживания выбросов в атмосферу от деятельности промышленных предприятий, котельных и заводов".

Мытищи – столица хай-тека

Компании с названием "Рудрон/Экспедиция 3М", вопреки появившимся в понедельник сообщениям в СМИ, в России не существует. Уже вечером в день аварии Андрей Нестеренко представлял себя журналистам как глава компании "Торговый дом Магнетар", а словосочетание "Рудрон/Экспедиция ЗМ" оказалось одним из названий модели беспилотника. Андрей Александрович Нестеренко, если верить российскому реестру юридических лиц, является учредителем 5 компаний – и "ТД Магнетар" одна из них.

"ТД Магнетар", производитель "дрона Почты России", зарегистрирован в Мытищах и имеет уставной капитал в 20 тысяч рублей (одним из соучредителей "Магнетара", кстати, является его "директор по развитию" Олег Блохин, представший перед зрителями вечерних новостей в образе, чем-то напоминающем "православного предпринимателя" Германа Стерлигова). Категория субъекта – "микропредприятие" (до 15 сотрудников). Регистрация "Магнетара" произошла лишь год назад, в марте 2017 года.

О себе "ТД Магнетар" пишет так: "Группа современных исследовательских центров и высокотехнологичных предприятий и операционных компаний, основными ценностями которой являются высокопрофессиональный коллектив, включая ученых с мировым именем, современное оборудование, инновационные разработки и научно-технические достижения с высоким потенциалом коммерциализации. Дислокация компании в городах Центрального, Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов России, привязана к сырьевой базе, промышленным предприятиям и местам работы специалистов по направлениям".

Несмотря на это, у "ТД Магнетар" нет ни собственного сайта, ни даже контактных телефонов. Никаких следов того, что у компании есть представительства в указанных выше регионах, Радио Свобода также найти не удалось.

Еще одна компания Нестеренко, "АКБ Миллениум" (АКБ в данном случае расшифровывается как "авторское конструкторское бюро"), также несколько раз упоминалась в СМИ в связи с планами создать дрон – но уже не для "Почты России", а для… спасения озера Байкал.

"Аватар" – спаситель Байкала и энергия из фекалий

"В Иркутске появился первый проект эко-корабля. Его разработчики уверяют, что смогут на примере судна "Трофим Яскин" доказать, что судоходство на Байкале должно быть экологичным и при этом может стать экономически выгодным. Устройство, перерабатывающее отходы жизнедеятельности в свет и тепло, специальная установка, добывающая энергию даже из битого стекла. Ветрогенераторы, солнечные батареи, комфортные каюты даже для людей с ограниченными возможностями – все это обещают разработчики самого первого байкальского эко-корабля". Такими словами начиналась опубликованная в 13 октября 2014 года статья "Страж Байкала" в иркутском издании "IRK.ru".

Именно здесь, в Иркутске, по его собственным словам, и родился Андрей Нестеренко. Поэтому владельцы "Трофима Яскина" Екатерина Удеревская и Андрей Кононенко с энтузиазмом откликнулись на предложение инноватора-земляка установить на свое судно гибридный двигатель производства "авторского конструкторского бюро Миллениум" – он якобы не уступал по характеристикам зарубежному аналогу фирмы "Штайер", но стоил гораздо меньше.

Помимо двигателя, на "Трофиме Яскине" планировалось установить прибор для "обогащенного углеродистого наноэмульгирования", – также производства "АКБ Миллениум" Нестеренко. За сложным техническим термином, как писали иркутские СМИ, скрывалась установка, способная "получать энергию из отходов жизнедеятельности человека".

Екатерина Удеревская, руководитель проекта "Сохранение озера Байкал" и председатель экологической ассоциации "Байкальское Содружество", говорит, что проект разработки эко-корабля продолжается, но отношения с Андреем Нестеренко ей пришлось разорвать, потому что "АКБ Миллениум" "оказалась фейком" и даже не приступала к изготовлению ни одной из предложенных ей разработок:

Технологий у него таких вообще нет, патенты на изобретения были чужие

"Нестеренко нашел меня через фейсбук, узнав о нашем проекте. Он приехал сюда, в Иркутск, показал красивые презентации. Потом выяснилось, что у них даже сайта не было. Мы ему предлагали устроить встречу с Александром Бречаловым, который в то время был секретарем Общественной палаты и сопредседателем Владимира Путина по Общероссийскому народному фронту, с которым мы начинали сотрудничество по проекту "эко-корабля" и сохранения озера Байкал. Нестеренко находил любые предлоги, отказывался, и в конце концов, когда понял, что здесь нужно будет что-то действительно показывать и деньги ему просто так никто не перечислит, ушел с горизонта. Потом мы выяснили, что технологий у него таких вообще нет, патенты на изобретения были чужие. Сейчас Нестеренко появился в Бурятии. Нам хотелось бы предупредить наших бурятских партнеров, чтобы они были осторожнее. У меня в архиве есть показания других предпринимателей и организаций, которым он также рассказал красивую сказку о новых технологиях. Те перевели ему деньги, но никаких установок, естественно, не получили. Что касается нашего проекта, в настоящее время работаем с другими российскими производителями, сейчас находимся на стадии заключения контрактов, но имя этих производителей после печального опыта знакомства с «АКБ Миллениум» не разглашается".

В числе документов, предоставленных Екатериной Удеревской Радио Свобода, действительно есть квитанции о переводе 7,9 миллионов рублей на счет ООО "РУСМиКО" (Нестеренко представлялся на переговорах владельцем именно этого юридического лица, оно же фигурирует в платежках). Эти деньги ему перечислил иркутский холдинг "Региональный центр финансов и инвестиций" в качестве предоплаты за "изготовление и поставку гидравлических колонок с винтами, генератора (пьезоэнергетической установки) мощностью 30 кВт и наноэмульгатора (установки подготовки топлива)". По словам Николая Кузакова, гендиректора РЦФИ, Нестеренко "не приступал к изготовлению чего-либо из перечисленного, то есть изначально не собирался ничего по этим договорам производить и отгружать в адрес заказчика".

Забавная деталь: как говорит Екатерина Удеревская, вместе со своими чудо-установками Нестеренко предлагал ей в подарок дрон под названием "Аватар" – он якобы был способен "следить за состоянием воздуха, атмосферы, почвы и земли" и "обнаруживать малейшие трещины на нефте-и газопроводах".

Конкурент Amazon Prime Air или "кустарщина, собранная на коленке"?

Самым известным проектом по доставке почты дронами на сегодняшний день остается Amazon Prime Air, хотя его пока тоже можно назвать пилотным – после первой доставки товара в декабре 2016 года компания занимается улаживанием правовых и технических аспектов проекта. Что же из себя представляет дрон "Рудрон/Экспедитор 3М"? Насколько оправдана его заявленная стоимость в 1,2 миллиона рублей и может ли он хотя бы в теории составить конкуренцию западным аналогам?

Сразу после крушения дрона "Почты России" на специализированных форумах, в первую очередь, на форуме сайта rcdesign.ru, посвященного радиоуправляемым моделям, начались обсуждения того, из каких комплектующих собран "Рудрон/Экспедитор 3М" и что могло стать причиной его аварии. В интернете не было недостатка в высококачественных фото с места крушения, ведь за торжественным запуском следили десятки корреспондентов. Мало того, помимо разбившегося дрона на обозрение журналистов был выставлен еще один – его фото также попали в сеть. Общий вывод этих обсуждений таков: цена "Рудрона", судя по фото, может быть завышена в несколько раз, а заявленные характеристики выглядят фантастическими для такого класса беспилотников.

Чистый "распил" без всякого зазрения совести

blade: "Вид (наличие в руках у одного из "создателей" обычного пульта, до боли похожего похожего на DJI (популярная марка массового производителя дронов, - прим. РС), заявленный план полета (перевозка посылки на 16 км, автопосадка, разгрузка в течении 3 минут, автовзлет и возврат) – ни разу не соответствуют картинке, как и озвученная причина крушения (обилие точек доступа WI-FI) – реальным полетам. Никаких пультов при таком задании не надо вообще, поскольку он и не добьет на 16 км, тем более из центра застройки, пульт не нужен в принципе, да и нормальный АП (автопилот, - прим. РС) способен такое задание выполнить сам. Достаточно ввести координаты точки посадки и точки "база". Да и 25 минут полетного времени – совсем недостаточно, чтобы слетать на 32 км с грузом, ветром и прочими осложнениями. Поэтому все показанное – чистый "распил" без всякого зазрения совести, рассчитанный на идиотов.

redsszmei: "Ну клоуны! 1,2 млн. Из золота что ли, с бриллиантовыми винтами? Вот пилят бюджет люди! Тысяч 150 ну хрен с ним, но лимон двести-то откуда?!"

Dimus: "Летал на таком, интересный аппарат, свои плюсы свои минусы, одно из достоинств, в боковой сильный порывистый ветер (в горах с ног сбивало), летит по прямой на длинные расстояния как вкопанный в траекторию, как по тросику, для видео съемки просто сказка, но слабое место - приколы с магнитометром бывают, хотя перевод в мануал спасает (правда не всегда, падали...), возможно пилот не опытный, это не DJI, на нем надо полетать привыкнуть. Вообще похоже просто на отмыв бабла, в массы такое нельзя, это же людей можно угробить, чем там чинуши думают, не понятно".

Свой расчет стоимости дрона «Почты России» произвел и пользователь с ником Otrezalka на сайте pikabu.ru. По его прикидкам, стоимость дрона могла составить до 240 тысяч рублей.

В понедельник, уже после аварии дрона, Андрей Нестеренко утверждал, что "Рудрон" хорошо зарекомендовал себя при испытаниях и уже успел поучаствовать в съемках семи фильмов, осуществляя, в числе прочего, транспортировку дорогостоящего оборудования. Радио Свобода поговорило со специалистом по нестандартным съемочным технологиям для кино и телевидения, экспертом по беспилотным летательным аппаратам, попросившим не называть его имени. По его словам, появившаяся в СМИ цена дрона в 1,2 миллиона рублей (около 20800 долларов) может быть "раздута":

"Ясно, что пилили бюджет. Конструкция сделана очень топорно, «на коленке». Пластиковые мотормаунты на карбоновых трубках (крепления моторов к раме дрона – прим. РС) вполне могли явиться причиной аварии: например, пара моторов могла немного провернуться относительно вертикальной оси. Но наиболее вероятно, что они пускали пыль в глаза и летели на ручном управлении (я именно так и летал для прессы и випов), и тут – ошибка пилота, например. Я участвовал во многих съемках фильмов, но этих ребят не знаю".

В то же время собеседник Радио Свобода допускает, что подобный гексакоптер (дрон с шестью лучами, на которых закреплены 6 или 12, как в случае с "Рудроном", пар пропеллеров) теоретически мог стоить и 1,2 млн рублей, и даже дороже:

Не так много парни сверху накинули

"Что мы видим на фото? Моторы, 12 штук по 100-110 долларов – ну, пускай будет 1320. Регули (регуляторы, –​ прим. РС) 12 шт. Пускай будет по 70 долларов, то есть 840, ну 1000, если уж прям округлить и доставку посчитать. Пропы (пропеллеры, –​ прим. РС) – ну, пускай пара за 70-80 долларов, итого 480. Цена рамы сильно зависит от того, покупали или сами пилили карбон. Со всей жадностью пусть будет 1000 долларов. Аккумуляторы – 3 штуки 6s, емкость не вижу, но думаю, что начиная от 16000 mAh, где-то по 340 долларов, итого 1100. Самое сложное – это мозг (управляющая электроника, - прим. РС), он может стоить от 500 до 10000 долларов. Плюс они могли посчитать наземную станцию, на фото видно, что у них там ноутбук с радиомодемом. В общем, без мозга его стоимость примерно 5000 долларов. Мозг – от 1000 до 10000. Пульт радиоуправления – ну, пускай еще 1000. Так что не так много парни сверху накинули".

Боевые дроны и ветрогенераторы

Как пишет телеграм-канал "Чудеса OSINT", компания Андрея Нестеренко "АКБ Миллениум" пыталась "втюхать" свои разработки даже министерству обороны, предлагая повесить на дроны гранатометы и автоматы. Свидетельств того, что такие переговоры между российским военным ведомством велись, в открытых источниках Радио Свобода обнаружить не удалось. Кроме этого, "АКБ Миллениум" позиционировало себя в качестве производителя "уникальных ветрогенераторов", однако ни одного свидетельства их реального существования нам также найти не удалось: на презентациях, посвященных защите окружающей среды, где так любит выступать Нестеренко, он показывает собравшимся слайды и мультики, по качеству едва превосходящие презентацию о боевых лазерах и новых ракетах, показанную Владимиром Путиным во время недавнего послания Федеральному собранию.

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Радио Свобода попыталось связаться с Андреем Нестеренко по телефону, указанному в регистрационных данных "АКБ Миллениум" и "ТД Магнетар", однако трубку по указанному номеру за последние сутки никто не разу не поднял. Как говорит Екатерина Удеревская, вскоре после того, как Нестеренко понял, что она не будет перечислять ему деньги за "наноэмульгатор", он удалил свой аккаунт в фейсбуке. Найти странички Нестеренко в других социальных сетях Радио Свобода не удалось. В случае, если у представителей "ТД Магнетар" или "АКБ Миллениум" возникнет желание прокомментировать содержащиеся в этой статье сведения, Радио Свобода готово предоставить им такую возможность.

Недоступными для комментариев оказались и чиновники правительства Бурятии, в том числе министр по инвестициям Антон Виноградов и глава республики Алексей Цыденов. Последний, впрочем, охотно раздает интервью бурятским и федеральным СМИ: "Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом, то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась", –​ цитирует слова Цыденова его пресс-служба.