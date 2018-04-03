У Думы задержали активисток, протестовавших против Слуцкого

У здания Госдумы в Москве во вторник полиция задержала нескольких участниц одиночных пикетов против депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.

Сколько человек точно было задержано – пока неясно. Видео задержаний опубликовала в фейсбуке журналистка Елизавета Антонова.

Среди задержанных активистка Алена Попова. Это уже третье ее задержание у Госдумы за два дня и второе – за 3 апреля. Попова пыталась провести пикет с картонной фигурой депутата Слуцкого – и ей вновь не позволили это сделать.

Ранее власти Москвы отказали активистам в проведении акции против сексуальных домогательств на Манежной площади 3 апреля.

Слуцкого открыто обвинили в сексуальных домогательствах корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Сам Слуцкий назвал обвинения "бредом".

21 марта комиссия Государственной думы по этике не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались работать в российском парламенте. В ответ Госдума лишила эти издания аккредитации.