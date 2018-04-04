ФСБ: для подготовки всех терактов в России использовали мессенджеры

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в прошлом году использовались мессенджеры.

Выступая на VII Московской конференции по международной безопасности, глава ФСБ отметил, что всего за год в России было совершено четыре теракта, ещё 25 удалось предотвратить. Во всех случаях координация террористов велась "через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака", приводит его слова Интерфакс.

Сегодня истекает срок, установленный Роскомнадзором руководству Telegram, выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений пользователей ФСБ. После этого Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера. В Telegram заявляют, что это требование технически невыполнимо.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ о незаконности передачи спецслужбам ключей шифрования. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали Роскомнадзор отказаться от блокировки мессенджера Telegram, а ФСБ найти иные способы "законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности".

Накануне в Москве у приемной ФСБ были задержаны пятеро участников акции в защиту личной переписки пользователей мессенджера Telegram.