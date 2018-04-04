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В Москве при пожаре в торговом центре погиб человек

Пожарные машины, иллюстративное фото

При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы погиб человек. Он скончался в машине скорой помощи после того, как был эвакуирован из здания, передает ТАСС.

Российские информационные агентства сообщают о нескольких пострадавших в результате инцидента.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. По данным "Интерфакс", в здании находилось до 300 человек и всех их уже вывели наружу. Также сообщается, что возгорание произошло в помещениях склада.

На минувшей неделе пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, а в торговых центрах России начались проверки безопасности.

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