В Челябинске судят активиста "СТОП ГОК" Гамиля Асатуллина

В Челябинской области судят активиста экологического движения "СТОП ГОК" Гамиля Асатуллина. Его обвиняют в попытке поджога имущества на территории горно-обогатительного комбината, против которого протестуют экологи.

Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин сообщает, что подсудимый не признает вину.

Следующее заседание суда назначено на 18 апреля.

Ранее Асатуллин заявлял, что его под давлением заставили оговорить одного из лидеров движения Василия Московца, а также отказаться от услуг адвоката. Андрей Лепехин сообщал, что в квартире активиста прошел обыск - полицейские искали в компьютере Асатуллина некие экстремистские материалы.