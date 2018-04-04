Жителя Новосибирска отправили в колонию за нападение на депутата

В Новосибирске суд приговорил к двум с половиной годам колонии пенсионера Евгения Бизина за избиение областного депутата. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Ранее суд уже вынес решение по этому делу и признал Бизина виновным, приговорив его к двум годам лишения свободы условно. Однако прокуратура обжаловала это решение, поскольку пенсионер ранее уже был судим за два других преступления в отношении представителей власти и объявлялся в розыск.

Согласно материалам дела, в июне 2013 года Евгений Бизин во время перерыва между заседаниями законодательного собрания Новосибирской области в холле напал на депутата-коммуниста Андрея Жирнова. Он ударил его в лицо. Нападавшего скрутила охрана. Свои действия Бизин объяснил тем, что ему не нравится работа депутата по его обращениям, которые он неоднократно отправлял в приемную Жирнова.



Известно, что Евгений Бизин неоднократно жаловался на работников районного суда в Следственный комитет. После того как он получил ответ, что в работе судей не найдено нарушений, он ворвался в рабочий кабинет следователя и ударил его по лицу. Инцидент произошел также в 2013 году. После замены условного срока на реальный Бизин был взят под стражу в зале суда.

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