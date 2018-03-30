Министерство иностранных дел России высылает дипломатов 23 государств

Министерство иностранных дел России объявило о "зеркальных мерах" в отношении 23 государств, которые выслали российских дипломатов.

Представители дипмиссий Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии должны покинуть Россию до 7 апреля. Меры коснутся около 150 дипломатов. Кроме этого, в МИДе заявили, что оставляют за собой право на "ответные меры" в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории. Эти страны также выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Ранее российские власти уже объявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. От Великобритании Кремль потребовал уровнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне.

Около 150 российских дипломатов были высланы из иностранных государств после того, как Кремль отказался отвечать на вопросы по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их отравили нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", произведенным в СССР. Лондон назвал это покушением со стороны Кремля и применением химического оружия на территории Соединенного Королевства. Москва все обвинения по "делу Скрипаля" отвергает.