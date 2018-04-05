США призывают другие страны усилить давление на Россию

Соединенные Штаты призвали союзников и другие страны мира ужесточить политику в отношении России и усиливать давление на неё до тех пор, пока бывшая супердержава не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки". В то же время она напомнила слова президента США Дональда Трампа, что если с Москвой удастся наладить отношения, это будет благом для всего мира.

Так Сандерс прокомментировала по просьбе журналистов последнее выступление в качестве советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

В нём Макмастер подверг критике Россию за "усиление агрессии по всему миру. США не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить, – отметил он, добавив, что из-за этого "самоуверенность Кремля растет". Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть открытые общества, – заявил генерал.

Макмастер высоко оценил реакцию администрации президента Трампа на действия России, особенно – скоординированную высылку дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По его словам, высланные дипломаты помогали осуществлять российское вмешательство в американскую политику, а их изгнание из страны ограничит возможности России по распространению пропаганды и дезинформации и вмешательству в американские выборы.