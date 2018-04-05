The Times: британские спецслужбы установили, где произведён "Новичок"

Британские спецслужбы считают, что "с большой степенью вероятности" определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой изготовили нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было применено 4 марта в английском городе Солсбери против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По словам источников, британские спецслужбы "с помощью научного анализа и разведданных" нашли лабораторию уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей. Однако где именно в России находится упомянутая лаборатория, издание не уточняет. Собеседники газеты не исключают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для заказных политических убийств.

3 апреля ученые из британской лаборатории по исследованию биологического и химического оружия в Портон-Дауне заявили, что яд действительно принадлежит к классу "Новичок". Директор лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхэд в интервью Sky News отметил, что для изготовления такого вещества требуются "крайне сложные методы", доступные, по всей вероятности, только государственным структурам. При этом он отметил, что в задачи лаборатории не входило установить, в какой именно стране было произведено вещество.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержала предложение России о проведении нового расследования с участием российской стороны по "делу Скрипаля". На следующей неделе ОЗХО ожидает получить из двух лабораторий результаты анализа вещества, которым, как предполагается, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Британские власти обвинили Россию в причастности к химической атаке в Солсбери на том основании, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В рамках расследования "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще более 20 стран и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва причастность к отравлению отрицает. Россия потребовала созвать 5 апреля заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля.