Противоестественные желания России: новости вокруг "Новичка"

В среду, 4 апреля, секретариату ОЗХО (Организации по запрету химического оружия) в Гааге пришлось проводить экстренное заседание. Оно было созвано по запросу Российской Федерации. Российская сторона потребовала от организации ответить на ряд вопросов, касающихся участия ОЗХО в расследовании покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который месяц назад был вместе с дочерью Юлией отравлен в британском Солсбери. Эксперты ОЗХО прибыли в Солсбери еще 19 марта по приглашению Великобритании. В планы России входило через секретариат ОЗХО получить данные о ходе расследования, кроме того, российская сторона предлагала провести совместное российско-британское расследование.

Последнее предложение было отвергнуто еще до окончания совещания в твите британской делегации в ОЗХО, где участие России в расследовании было названо “противоестественным”, “тактикой отвлечения внимания” и источником дезинформации.

По итогам совещания позицию Москвы поддержали лишь 13 (не включаю Россию) из 41 страны, входящих в ОЗХО, а именно Беларусь, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба. Остальные отказались поддержать предложенный Россией проект общего заявления организации. Позицию стран ЕС озвучил представитель Болгарии в ОЗХО Красимир Костов: "Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношение к делу. Поэтому Европейский союз не принимает проект совместного заявления".

Кроме того, технические секретариат ОЗХО отказался делиться с Россией деталями расследования без согласия Великобритании. Впрочем, глава организации Ахмет Узюмджу рассказал, что пробы отравляющего вещества, как собранные с мест, которые посещали Скрипали, так и взятые из их биологических анализов, были направлены для дополнительного изучения в четыре независимые анонимные лаборатории. Результаты этих исследований должны поступить в начале следующей недели.

Россия запросила проведение 5 апреля заседания Совета Безопасности ООН.

Накануне заявление о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены именно нервно-паралитическим веществом класса “Новичок”, было впервые сделано не политиком, а представителем научной лаборатории – руководителем военно-исследовательской лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткинхэдом. Отвечая на вопросы журналистов, Эйткинхэд сказал: “Нам удалось идентифицировать его [вещество] как "Новичок", идентифицировать его как нервно-паралитической вещество военного класса. Мы не установили его точное происхождение, но предоставили научные данные правительству, которое в дальнейшем использовало ряд других источников информации, чтобы прийти к совокупному выводу [о происхождении яда]”. Эйткинхэд также подчеркнул, что для производства яда требуются очень тонкие методы, которые “скорее всего, доступны только государственным структурам”.

Слова Эйткинхэда допускали неоднозначную интерпретацию – лаборатория “не установила происхождение” “Новичка”, потому что не смогла или потому что не пыталась? Многие СМИ, и прокремлевские российские, но и авторитетные британские (в их числе Guardian, The Telegraph и другие) остановились на первом варианте, например, заметка в Guardian вышла под заголовком “Эксперты Портон-Дауна не смогли установить точное происхождение новичка”. Однако в своем официальном твиттере лаборатория опровергла такую трактовку, заявив, что “в наши задачи не входит и никогда не входило установление происхождения вещества”.

На этом, впрочем, неразбериха не закончилась. Министерство иностранных дел Британии (Foreign Office) поспешило сделать заявление, в котором подчеркнуло, что задачей экспертов Портон-Дауна с самого начала было только установление типа вещества (им оказался "Новичок"), и эти данные стали лишь одной из улик, которые позволили правительству Великобритании с уверенностью указать на Россию как на организатора покушения.

На протяжении последнего десятилетия Россия исследовала возможности производства нервно-паралитических веществ, вероятно, для убийства, и как часть этой программы создала и накопила небольшой объем “Новичка”

Там же были упомянуты другие аргументы: “Они включают имеющуюся у нас информацию, что на протяжении последнего десятилетия Россия исследовала возможности производства нервно-паралитических веществ, вероятно, для убийства, и как часть этой программы создала и накопила небольшой объем “Новичка”; предыдущие случаи убийств, произведенных под государственным патронажем России; и наше понимание, что Россия рассматривает своих бывших разведчиков как потенциальные мишени”.

Но еще две недели назад министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопрос корреспондента немецкой радиостанции Deutsche Welle о том, как именно Британия установила, что “Новичок”, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, происходит из России, ответил: “Когда я взглянул на улики, сотрудники Портон-Дауна, лаборатории, они были абсолютно категоричны. Я спросил того парня: “Вы уверены?” И он ответил: “Нет никаких сомнений”. Так что у нас не осталось особого выбора, кроме как предпринять те действия, которые мы предприняли”.

Такое же утверждение содержалось в записи официального твиттера МИД Британии от 22 марта: “Анализ, произведенный в [...] лаборатории в Портон-Дауне показал, что это было нервно-паралитическое вещество, произведенное в России”. Утром 4 апреля этот твит был удален. Позже представители Foreign Office объяснили, что текст записи был урезан и "не передавал точно слова нашего посла".

Кремль, конечно же, не мог не воспользоваться такой несогласованностью в заявлениях британских ведомств. В твиттере российского посольства в Великобритании появился скриншот с удаленной записью британского МИДа, Дмитрий Песков потребовал извинений британской стороны, а Путин воспользовался случаем, чтобы заявить, что "Новичок", “по данным международных экспертов”, может производиться еще примерно в 20 странах.

Британский МИД и министра Джонсона раскритиковали и внутри страны. Авторитетный специалист по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон призвал правительство Великобритании обнародовать больше данных о ходе расследования, чтобы усилить информационную позицию страны и не дать России “выиграть “дезинформационную кампанию”. “Ознакомившись с различными разведывательными источниками, я на 100 процентов убежден, что Россия виновна. Но русские, похоже, выигрывают у нас в публичных коммуникациях, их дезинформационная кампания оставляет Британию в роли догоняющих”, – заметил де Бреттон-Гордон.

Само по себе заявление Гэри Эйткинхэда из лаборатории в Портон-Дауне имеет большое значение, потому что вводит полумифический до недавнего времени "Новичок" в академический обиход. Британский химик, специалист в области отравляющих веществ из университета Лидса Аластер Хей рассказал Радио Свобода, что до отравления Сергея и Юлии Скрипаль “в кругах, связанных с ОЗХО, существовала дискуссия, касающаяся веществ семейства "Новичков", но единого мнения об их химической структуре не было”, как не было и независимого подтверждения их высокой токсичности, на которой настаивал в своей книге советский химик Вил Мирзаянов. "Новички" действительно обсуждались на сессии ОЗХО в 2011 году, эксперты тогда были вынуждены согласиться, что само существование веществ этого класса не находит независимых доказательств, а отдельные компоненты "Новичков", описанные Мирзаяновым, не попадают под ограничения договора о нераспространении химического оружия.

Хей заметил, что опубликованные Мирзаяновым формулы “по меньшей мере неконкретны. Они дают представление о компонентах, но не о точной структуре. Хороший химик на этой основе может создать много разных вариантов вещества, но не быть уверенным, что какое-то из них – то самое”. Хей предполагает, что слова Эйткинхэда о том, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, является “веществом военного класса”, скорее всего, означает, что оно имеет очень высокую чистоту. Специалист отметил, что эксперты Портон-Дауна теоретически могли установить по имеющейся пробе вещества конкретный производственный процесс, который использовался для его создания, но только если проба была достаточно загрязнена примесями. “Не уверен, что это возможно, если проба очень чистая”, – сказал Хей и добавил, что без образца вещества, созданного в конкретной стране, сложно сделать вывод о происхождении взятой пробы. Сам Эйткинхэд не ответил на вопросы журналистов, синтезировались ли вещества типа "Новичок" в лаборатории Портон-Дауна и были ли у британских ученых образцы таких веществ. Впрочем, он подчеркнул, что "ничто такого типа [отравляющий агент] не могло происходить из нашей лаборатории или покинуть ее стены".

Другими словами, с большой вероятностью, химики даже теоретически не способны установить окончательную истину о том, где именно было произведено вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Для этого, как и уточнили представители британского МИДа, могут быть использованы дополнительные разведывательные и полицейские данные.

Расследование Скотленд-Ярда продолжается, последние существенные новости по этому направлению появились неделю назад, когда представители британской полиции рассказали, что наибольшая концентрация отравляющего вещества была обнаружена на входной двери в доме Сергея Скрипаля, по данным источников Би-би-си, более конкретно – на дверной ручке, которая могла быть обмазана липким веществом, содержавшим "Новичок". Аластер Хей рассказал Радио Свобода, что эта версия выглядит вполне состоятельной – первые симптомы отравления при попадании вещества через кожу могли проявиться спустя несколько часов. Как именно яд оказался на дверной ручке, пока неизвестно, хотя накануне британские таблоиды со ссылкой на свои источники рассказали, что спецслужбы Великобритании обратили внимание на одного из пассажиров, который прибыл из Москвы в Лондон на одном рейсе вместе с Юлией Скрипаль днем 3 марта. Этот человек отправился обратно в Москву в тот же день, всего через пять часов. Впрочем, ни имя этого человека, ни то, есть ли какие-нибудь еще основания считать его причастным к отравлению, не сообщается.

Возможно, какой-то свет на произошедшее сможет пролить сама Юлия Скрипаль, которая в конце прошлой недели неожиданно для многих экспертов пришла в сознание, начала самостоятельно есть и пить, а по данным источников Би-би-си, и разговаривать. Ее отец Сергей Скрипаль находится в стабильно критическом состоянии. Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова потребовала от британских властей предоставить информацию о состоянии домашних животных Скрипаля – двух котах и двух морских свинках.