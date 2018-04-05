Совет Безопасности ООН обсудит сегодня "дело Скрипаля"

Совет Безопасности ООН в четверг вечером, как ожидается, проведет открытое заседание по делу об отравлении в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Заседание созвано по просьбе России. Ранее Совет Безопасности уже обсуждал этот вопрос по просьбе Великобритании и не пришел ни к какому результату.

Накануне межународная Организация по запрещению химического оружия отказалась одобрить российский проект решения по "делу Скрипаля". Москва требовала допустить ее к расследованию, которое проводит Великобритания.

Лондон обвиняет Россию в организации отравления Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Газета Times в четверг со ссылкой на источники пишет, что британской разведке известно, где именно в России было произведено это вещество. Москва категорически отвергает обвинения.

В четверг телеканал "Россия-1" сообщил, что племяннице Сергея Скрипаля Виктории удалось накануне поговорить по телефону с Юлией Скрипаль, которая находится в больнице в Солсбери. В прямом эфире телеканала прозвучала аудиозапись, как утверждается, этого разговора. В нем женщина, которая представилась как Юлия Скрипаль, говорит, в частности, о состоянии здоровья Сергея Скрипаля: "Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все о'кей".

Телеканал подчеркнул, что не может подтвердить подлинность разговора. Комментариев британской стороны пока нет.

Ранее врачи больницы, где лечатся отец и дочь Скрипали, заявили, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, может говорить и самостоятельно принимать пищу, а ее отец по-прежнему без сознания в критическом состоянии.