Суд арестовал деньги миллиардера Магомедова и его брата

Тверской суд Москвы в четверг наложил обеспечительный арест на деньги, изъятые у миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда, в которой не стали уточнять сумму.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Вместе с совладельцами группы компаний "Сумму" арестовали директора компании "Интэкс" Артура Максидова.

По версии следствия, обвиняемые причастны к хищениям бюджетных средств на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Магомедовы и Максидов вину отрицают.