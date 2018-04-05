Суд арестовал деньги миллиардера Магомедова и его брата

Тверской суд Москвы в четверг наложил обеспечительный арест на деньги, изъятые у миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда, в которой не стали уточнять сумму.
Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Вместе с совладельцами группы компаний "Сумму" арестовали директора компании "Интэкс" Артура Максидова.
По версии следствия, обвиняемые причастны к хищениям бюджетных средств на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Магомедовы и Максидов вину отрицают.
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