"Сумма" грехов Магомедовых

Что означиет арест 31 марта совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых для экономики РФ? Миллиардеров обвиняют в растратах, мошенничестве, создании организованного преступного ссобщества. Как это решение связано с итогами выборов? Магомедовых связывают с рядом ближайших сотрудников Дмитрия Медведева. Это подрыв позиций премьер-министра накануне отставки правительства и возможного переназначения?

Магомедовы и их концерн «Сумма», как утверждал Алексей Навальный, оплачивали отдых пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с супругой на яхте «Maltese Falcon». Песков ныне заявил об аресте: "Это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика".

Обсуждают доктор экономических наук, главный редактор "Финасовой газеты" Николай Вардуль, политик, член «команды Алексея Навального» Владимир Ашурков, политолог Михаил Тульский, корреспондент РС в Калининграде Нелли Муминовна.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» ведет Михаил Соколов.