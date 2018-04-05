В Google требуют прекратить разработку интеллекта для боевых дронов

Более трёх тысяч сотрудников американской компании Google потребовали от своего руководства прекратить участие в разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников. Работники считают, что корпорации не следует участвовать в программе Пентагона и заниматься бизнесом, связанным с войной, сообщает Русская служба "Би-би-си".

Программа Project Maven направлена на разработку алгоритмов анализа изображений, для повышения точности ударов боевых дронов. Работники компании считают, что участие в таких проектах нанесёт ущерб репутации Google. По их мнению, в дальнейшем деятельность компании должна обходить проекты связанные с военными технологиями.