The Times: "Новичок" из "дела Скрипаля" был произведен под Саратовом

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", примененное в Солсбери против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщает британская газета The Times.



По данным издания, эти сведения представители британской разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны в знак солидарности с Великобританией, заявившей о причастности России к отравлению Скрипалей, выслали более 100 российских дипломатов. Британская разведка считает, что на этом объекте в Саратовской области в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения "Новичка" для совершения "точечных убийств". Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы их использовать на поле боя, пишет газета.



Накануне The Times сообщила, что британские спецслужбы с большой степенью вероятности установили местонахождение российской лаборатории, в которой был изготовлен "Новичок". Однако не уточнила деталей. По словам источников газеты , британские спецслужбы "с помощью научного анализа и разведданных" нашли лабораторию уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей 4 марта.



Великобритания обвиняет Россию в причастности к химической атаке в Солсбери на том основании, что Сергей Скрипаль и его дочьбыли отравлены боевым отравляющим веществом "Новичок", разработанным в СССР. Москва обвинения отрицает. Вчера на заседании Совета Безопасности ООН по "делу Скрипаля" представитель России Василий Небензя заявил, что российское происхождение яда не подтверждено.