Выбирать нельзя бойкотировать. Владимир Голышев – об ошибках оппозиции

Митинг в защиту выборов мэра Екатеринбурга произвёл странное впечатление. Те же самые люди, которые ещё две недели назад костьми ложились, чтобы удержать своих сторонников от голосования на главных выборах страны, с тем же рвением бросились защищать выборы, которые доброго слова не стоят. Во-первых, потому что на них ничего не решается (мэр в Екатеринбурге не имеет ни денег, ни полномочий). Во-вторых, потому что действующий мэр Евгений Ройзман давно заявил, что на второй срок не пойдёт.

Единственное, что могло придать собранию хоть какую-то логику – признание ошибочности бойкота президентских выборов, который вылился в ”бойкот демократических кандидатов”. Три процента на двоих и триумфальная победа Путина при рекордно высокой явке – это явный провал, не признав который невозможно двигаться дальше. Тем более, в противоположную сторону! Но вожди бойкота не стали посыпать голову пеплом, а их преданные сторонники – не стали требовать объяснений.

“Люди, граждане Екатеринбурга достигли следующего уровня политической зрелости, когда вопрос ”зачем ходить на митинги уже не стоит, когда мотивации хватает”, - радостно констатировал главный стратег Навального – Леонид Волков, не замечая того, что точно такого же «уровня политической зрелости» достигли избиратели, которые без вопросов 18 марта проголосовали за Путина. Им тоже хватило ”мотивации”…

Ну, хорошо. Резкий поворот на 180 градусов сторонников Алексея Навального не смутил. Так что теперь: все на выборы? В этом году будет избран новый состав городской Думы Екатеринбурга. Там у Евгения Ройзмана есть своя фракция. Можно её расширить или даже обеспечить большинство.

“А зачем? – удивляется мэр. - Рубиться за это, подставлять голову, рисковать. Зачем? Есть времена, которые лучше переждать”.

У вас ещё не закружилось голова от этих кульбитов? Или ваш “уровень политической зрелости” уже достаточно высок, чтобы молча махать красными шариками, не задавая, вообще, никаких вопросов? Если нет, давайте вспомним о том, при каких обстоятельствах Ройзман выиграл те самые выборы, на которые больше не хочет идти, но борьбу против отмены которых считает своим ”личным Сталинградом”.

На момент его регистрации в 2013 году мэрские выборы в Екатеринбурге де-факто были дуэлью между кандидатами ”Единой России” и ”Справедливой России”. Популярный в городе и области Андрей Бурков был фаворитом. Его победа стала бы вторым после парламентских выборов провалом единоросов (в 2011-м году ЕР в области получила – 25%, а СР – 27%). На этом фоне выдвижение Евгения Ройзмана многие в городе расценили, как попытку расколоть оппозиционно настроенный электорат и обеспечить победу кандидату ”партии власти”. Так бы и получилось, но Ройзман ”перестарался” и получил почётный, но бесполезный приз – пост мэра, который ничего не решает.

Четыре года спустя он заручился поддержкой ”Яблока” и выставил свою кандидатуру уже на губернаторских выборах. Казалось бы, все козыри у Ройзмана на руках. Пост мэра давал ему отличные возможности для самопиара и гарантировал безболезненное прохождение ”муниципального фильтра”. Тем не менее, Ройзман сам снял свою кандидатуру, не собрав и трети необходимых для регистрации подписей. Как это удалось действующему мэру, в обязанности которого входит работа с местным самоуправлением, остаётся загадкой.

Именно в этот момент впервые прозвучало слово ”бойкот”, ставшее лейтмотивом президентских выборов-2018, подготовка к которым в то время уже началась.

Если бы там стоял Иосиф Сталин, он бы поднял бокал за стоящий у его ног народ с красными шариками

На старте действующему главе области Куйвашеву соцопросы давали не более 35% голосов. Сильных конкурентов выставила КПРФ и ”Справедливая Россия”. Но Ройзман и сторонники Навального активно вмешались в ход кампании и сумели убедить значительную часть протестного электората отказаться от голосования. В итоге явка составила около 31%, и Куйвашев уверенно победил, получив более 60% голосов. Полгода спустя всё повторилось во всероссийском масштабе…

Что бы изменилось, если бы вместо ”бойкота” Навальный и Ройзман действовали по лекалам 2011 года – ”За любого кандидата, кроме Куйвашева (Путина)!”?

В Екатеринбурге наверняка был бы второй тур, который Куйвашев вполне мог проиграть. А президентские выборы могли закончиться на Болотной площади. И уж совершенно точно за “демократических кандидатов” (Явлинского и Собчак) проголосовало бы намного больше избирателей…

Обо всём этом следует помнить, чтобы по достоинству оценить митинг в защиту выборов мэра Екатеринбурга, который озадачил журналистов и порадовал его организаторов. Если бы на месте Леонида Волкова там стоял Иосиф Сталин, он бы поднял бокал за стоящий у его ног народ с красными шариками.

“Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство… Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству… Верил, терпел, выжидал и надеялся…”

Венедикт Ерофеев на месте Леонида Волкова утёр бы скупую слезу.

”…Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (какая духовная мощь!) эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса”.

Но Леонид Волков – не тиран и не поэт. Леонид Волков – прагматик.

“Достигли следующего уровня политической зрелости… уже не стоит… мотивации хватает…”

Владимир Голышев – публицист и драматург

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