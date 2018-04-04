Россия без выбора

Какой сигнал стране дает отмена выборов мэра Екатеринбурга? Что ждать от режима Владимира Путина в ближайшие месяцы. Как оппозиции выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы?
В программе "Лицом к событию" Обсуждают политик Владимир Рыжков, и действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.