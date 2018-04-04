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Лицом к событию

Россия без выбора

Владимир Рыжков

Какой сигнал стране дает отмена выборов мэра Екатеринбурга? Что ждать от режима Владимира Путина в ближайшие месяцы. Как оппозиции выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы?

В программе "Лицом к событию" Обсуждают политик Владимир Рыжков, и действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05.

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