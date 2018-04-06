WSJ: США введут санкции против российских олигархов в пятницу

Администрация президента США Дональда Трампа объявит о санкциях против российских олигархов в пятницу, 6 апреля. Об этомсообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции вводятся в рамках Закона о противодействии противникам Америки, который был принят Конгрессом и подписан президентом Трампом в ответ на вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

По данным американских СМИ со ссылкой на официальных лиц, в санкционный список будут внесены от шести до десяти россиян. Конкретные фамилии пока не известны. Ранее сообщалось, что это "российские олигархи", близкие к президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь Путина, комментируя эти сообщения, заявил, что в России олигархов нет уже давно.

30 января министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В нём все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

В среду телекомпания CNN cообщила, что следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера провела собеседование с двумя российскими олигархами, находившимися с визитом в США. Им якобы были заданы вопросы о том, известно ли им о случаях прямых или косвенных пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа. Кто эти люди и когда они посещали США, неизвестно.

15 марта СШАввели санкции в отношении 19 человек и пяти организаций, включая российские разведывательные службы, в связи с кибератаками. Почти все физические лица являются сотрудниками "Агентства интернет-исследований" – также известного как "фабрика троллей". Ранее спецпрокурор Мюллер обвинил их во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.