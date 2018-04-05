СМИ США: в новом санкционном списке будут Сечин и Миллер

Соединенные Штаты планируют ввести новый раунд санкций в отношении России, на этот раз в отношении российских миллиардеров, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным, сообщают СМИ. Reuters и The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц США, говоривших на условиях анонимности, заявили, что по меньшей мере 7 россиян будут внесены в санкционнный список в соответствии с законодательством США, предусматривающим такое наказание в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы на президентских выборах в 2016 году в США.

"Вашингтон пост" пишет, что новые санкции будут направлены на богатых людей из списка, выпущенного в январе Министерством финансов США, в который входят такие деятели, как Алексей Миллер, исполнительный директор российского газового гиганта "Газпром", и Игорь Сечин, исполнительный директор нефтяного гиганта "Роснефть".

Reuters сообщает, что новые санкции могут быть объявлены уже 5 апреля, а The Post, что они будут объявлены до 6 апреля. Отвечая на вопрос об этом 5 апреля, представитель Путина Дмитри Песков сказал журналистам, что "ситуация довольно сложная и очень напряженная". "Поэтому мы не можем руководствоваться сообщениями средств массовой информации и не можем основывать какие-либо наши оценки или комментарии по этим публикациям", - сказал Дмитрий Песков. "Мы будем ждать, чтобы что-то произошло или официально было объявлено", - добавил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет"

Последний раунд санкций был применен 15 марта против 19 человек и пяти организаций, в том числе российских разведывательных служб.