Самолёты российских олигархов были в США во время допросов по "рашагейту"

Самолёты трёх российских олигархов находились в США во время допросов по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Воздушные суда, которые принадлежат Роману Абрамовичу, Михаилу Прохорову и Виктору Вексельбергу были обнаружены РБК с помощью сервиса Flightradar24.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев. По информации источника РБК, с российского миллиардером американские следователи не разговаривали. Пресс-секретарь Михаила Прохорова сообщил Радио Свобода, что бизнесмен не является одним из олигархов, которых якобы допрашивали в связи с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера. Представители Вексельберга пока на запрос не ответили.

Ранее стало известно, что следственная группа Мюллер провела собеседование с двумя российскими олигархами, находившимися с визитом в США. Российским бизнесменам якобы были заданы вопросы о том, известно ли им о случаях прямых или косвенных пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа или его инаугурационную церемонию. Кто эти люди, и когда они посещали США, неизвестно.