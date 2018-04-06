РКН требует объяснить блокировку российских страниц в Facebook

Роскомнадзор отправил руководству социальной сети Facebook запрос с требованием объяснить блокировку русскоязычных страниц, в числе которых оказался аккаунт Федерального агентства новостей.

В пресс-релизе регулятора блокировку называют продолжением "недружественной политики" в отношении российских пользователей, которая ставит под сомнение их своевременное осведомление об актуальной новостной повестке.

В минувший вторник Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и страниц, созданных пользователями из России, предположительно связанными с так называемой "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований.

Согласно заявлению руководства социальной сети, большая часть удаленных материалов принадлежала Федеральному агентству новостей, которое, как установили эксперты Facebook, "технологически и структурно переплетено” с Агентством интернет-исследований. Оно ранее стало объектом уголовного преследования в Соединенных Штатах по делу о вмешательстве в американский избирательный процесс.