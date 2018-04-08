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Рожденные после СССР

Анимация для взрослых

Как анимационные технологии и философия в картинках захватывают мир

Как анимационные технологии и философия в картинках захватывают мир рассказывают директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, обозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова, режиссеры Денис Воронин и Галина Голубева.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 апреля в пять часов вечера.

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