Анимация для взрослых

Как анимационные технологии и философия в картинках захватывают мир рассказывают директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, обозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова, режиссеры Денис Воронин и Галина Голубева.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 апреля в пять часов вечера.