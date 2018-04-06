Померялись достоинством. Трампа призвали не злить латиноамериканцев

Решение Дональда Трампа направить на границу США с Мексикой до 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, чтобы остановить, как он выразился, "спланированную волну наркотиков, контрабанды, бандитов и нелегальных иммигрантов с юга", и его новые резкие ремарки в адрес мексиканцев и других латиноамериканцев вызвали гнев многих политиков и лидеров стран Латинской Америки. В первую очередь – президента Мексики Энрике Пенья Ньето, предупредившего Трампа, что не допустит унижения достоинства своей страны.

Дональд Трамп заявил 3 апреля, что части Национальной гвардии будут присутствовать на южной сухопутной границе США постоянно – до тех пор, пока не завершится сооружение пограничного барьера, который Трамп называет "стеной". Это строительство было одним из ключевых обещаний Трампа еще во время его предвыборной кампании. В недавно принятом бюджете на этот год Конгресс США выделил на возведение "стены" лишь 1 миллиард 600 миллионов долларов, хотя Белый Дом запрашивал около 25 миллиардов. Трамп в ответ на решение Конгресса заявил, что направит на эти цели средства из бюджета Пентагона.

Трамп постоянно подчерквает, что в США через южную границу продолжают массово проникать нелегальные мигранты, и обвиняет мексиканские власти в попустительстве этому, угрожая выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое, как он считает, приносит лишь одной Мексике огромные доходы. По словам американского президента, латиноамериканцы "насмехаются над нелепыми законами" США, регулирующими вопросы миграции, и несут с собой преступность и наркотики. "Беззаконие, которое продолжается на нашей южной границе, фундаментально несовместимо с безопасностью и суверенитетом американского народа", написал Трамп в своем Твиттере.

Военнослужащим Национальной гвардии США, являющейся резервом Вооруженных сил страны, законодательно запрещено осуществлять какую-либо правоохранительную деятельность и применять в этих целях оружие на американской территории, поэтому никто так и не понял, как решение Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию. Части Национальной гвардии комплектуются из резервистов в каждом американском штате и подчиняются не только федеральному правительству, но и их губернаторам – и до сих пор ни один из них четко не согласился поддержать их отправку на охрану границы с Мексикой.

Особенно напугала Дональда Трампа в последние дни социальная кампания, начатая в очередной раз (она проходит почти ежегодно) интернациональной латиноамериканской НКО "Pueblo sin fronteras" ("Народ без границ"), чтобы привлечь внимание мира к проблемам мигрантов-беженцев из Латинской Америки, страдающих на своем пути на север от преступников и произвола со стороны властей всех государств. Правозащитники из "Pueblo sin fronteras" 25 марта сформировали в городе Тапачула в южном мексиканском штате Чиапас, вблизи границы с Гватемалой, колонну беженцев из 40 человек, начавших переход длиной в 3200 километров через всю Мексику в направлении границы с США. Большую часть "каравана", который через неделю уже насчитывал более 1500 участников, составили гондурасцы, но также и уроженцы других центральноамериканских государств, бегущие от тотальной нищеты, бесправия и зашкаливающего уровня преступности у себя на родине.

В конце марша, который в принципе задумывался как социальный протест, ряд мигрантов собирались обратиться к властям Соединенных Штатов с заявлениями о предоставлении убежища, а некоторые даже заявили, что попытаются проникнуть на американскую территорию незаконно. При этом изначально организаторы акции уверяли, что она носит символический характер, и что никто из ее участников на самом деле не намерен даже приближаться вплотную к мексиканско-американской границе.

5-6 апреля власти Мексики смогли рассредоточить участников марша "Pueblo sin fronteras" по разным городам, и фактически акция уже прекращена. Узнав об этом, Дональд Трамп немедленно сменил гнев на милость и, вновь в Твиттере, похвалил Мехико за "разгон каравана нелегалов", что, по его словам, "предотвратило огромный скандал". Однако его откровенные ранние выпады в адрес властей Мексики, остающейся третьим по объемам взаимной торговли партнером США, и вообще всех мексиканцев и латиноамериканцев не прошли незамеченными.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, поддержанный лидерами многих стран континента, в первую очередь Кубы, Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, Перу и Боливии, заявил, что не допустит "унижения достоинства" своей страны, и посоветовал Трампу решать внутренние проблемы США и договариваться с оппонентами внутри собственной страны, а не обвинять и оскорблять соседние государства и их народы:

"Мексика – большое и сильное государство. Мы гордимся нашей великой историей и культурой, нашим динамичным настоящим и блестящим будущим. Мы яркая, открытая нация, с самыми разными талантами и достоинствами. И мы благородный народ, у которого очень большое сердце. Но прежде всего мы – суверенная страна, с нашими ценностями и принципами. Да, это мы – 125 миллионов мексиканцев, гордых всем, из чего мы состоим.

Президент Трамп! Если вы хотите прийти к соглашению с Мексикой, мы готовы. И мы всегда это до сих пор демонстрировали, нашу способность к серьезному диалогу, с добрыми намерениями и духом сотрудничества. Если все ваши последние заявления связаны с раздражением, вызванным проблемами в вашей внутренней политике, с вашими законами, с вашим общением с Конгрессом – вот на них и обратите свой гнев, а не на мексиканцев. Мы не позволим, чтобы ваша негативная риторика определяла наши действия. Все, что мы делаем – в интересах жителей Мексики. Я процитирую слова одного из ваших предшественников, одного из великих президентов Соединенных Штатов: "Мы не побоимся переговоров, но мы никогда не вступим в переговоры со страхом и из боязни". Мы убеждены в том, что мы придем в конце концов к соглашению, как друзья, партнеры и хорошие соседи. Для обеих наших стран это – гораздо лучший путь, чем конфронтация. Да, мы готовы к переговорам, но только лишь на основе взаимного уважения. Есть то, что объединяет абсолютно всех мексиканцев – уверенность в том, что никто и ничто не смеет ставить себя выше достоинства Мексики".

По данным Погранично-таможенной службы США, в прошлом 2017 году на границе с Мексикой ее сотрудники задержали 310 тысяч 531 нарушителя. Это самый низкий показатель с 1971 года, однако, как подчеркнул Дональд Трамп, "такое число незаконных переходов через границу по-прежнему неприемлемо".

Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире – каждый год легально через нее переходят и переезжают до 350 миллионов человек (некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 20 раз в день). Нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу только один раз, чтобы попасть в США, в том числе тех, кому это удается, по оценкам правоохранительных органов и правозащитников, каждый год в последние десятилетия насчитывается до 400–450 тысяч. Львиную долю их составляют мексиканцы и граждане государств Центральной Америки.

Длина всей границы – 3 тысячи 145 километров, причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4–5 метров, длиной чуть более тысячи километров. Еще в 2008 году журнал Time назвал эти заграждения и заборы "Великой Американской стеной", по аналогии с Великой Китайской стеной.