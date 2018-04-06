Павел Дуров опроверг получение гражданства Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг получение британского гражданства, назвав информацию об этом "фейком", сообщает интернет-издание TJournal.

Ранее о том, что у Дурова есть британское гражданство, сообщили российские СМИ. Они ссылаются на сайт Регистрационной палаты Великобритании, где появилось юридическое лицо Telegram Open Network Ltd. Оно зарегистрировано на имя Павла Дурова, а у самого создателя Telegram в графе гражданство указано British – британец.

В пятницу Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram. Это произошло после того, как истек срок, в течение которого мессенджер по требованию ФСБ России должен был передать ключи шифрования от переписки пользователей.

Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не будет выполнять требование ФСБ. Он ссылался на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки.