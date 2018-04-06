Венгрия: открыт памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском

Сильные национальные государства должны стать основой европейского устройства, заявил в Будапеште основатель и лидер правящей в Польше консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он присутствовал вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на открытии памятника бывшему польскому президенту Леху Качиньскому, погибшему в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года. На борту находились ещё 95 членов правительственной делегации.

Польский политик, выступая в пятницу перед венгерскими гражданами, призвал их поддержать премьер-министра Орбана на предстоящих в воскресенье всеобщих выборах в Венгрии. Качиньский заявил, что понятия "достоинства" и "свободы", связанные с имененм Виктора Орбана, важны не только для венгров, но и для поляков.

Венгерский премьер выразил свою позицию относительно роли Будапешта и Варшавы в защите национальных интересов. По словам Орбана, у Венгрии и Польши общее прошлое, общая борьба и общая цель – построить и защищать свои государства так как желают они сами, защищая "христианские и национальные ценности".

Польша и Венгрия в последние годы неоднократно выражали несогласие с позицией руководства ЕС по проблемам миграции и демократических реформ.