Глава ФБК Навальный сделал прогноз относительно бизнеса Дерипаски

Алексей Навальный считает, что бизнес Олега Дерипаске может серьезно пострадать в результате введённых против него американских санкций. Компании Дерипаски фактически теряют возможность продавать что-либо на экспорт и вести расчеты где-либо, кроме Российской Федерации. Вторым рынком компании РУСАЛ являлись США, и этот рынок для них теперь закрыт. Компании из других стран тоже не станут покупать ничего у РУСАЛ, поскольку США могут и их внести за это в санкционный список, говорится в публикации на сайте Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией приводит данные о существенном падении в пятницу курса акций En+Group PLC, принадлежащей Дерипаске.

Санкции, которые введены против путинских «эффективных менеджеров» Алексея Миллера (главы Газпрома) и Андрея Костина (главы ВТБ), потенциально могут привести к их почетной отставке. Никакие американские компании не смогут подписать договор с Газпромом или ВТБ, пока в договоре будут фамилии Миллера или Костина, считает российский оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией.

Алексей Навальный также обращает внимание на то, что в документах Министерства финансов миллиардер Кирилл Шамалов назван зятем Путина и мужем его дочери Катерины Тихоновой, что, по словам Навального, позволит теперь российским СМИ не прибегать к выражению "Катерина Тихонова, предполагаемая дочь Владимира Путина".