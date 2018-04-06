В России отреагировали на новые санкции со стороны США. В комитете Совета Федерации по международным делам назвали новые ограничения "беспределом". Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что санкции США это "их дело". При этом он отметил, что Кремль продолжит контакты с Вашингтоном.
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал введенные ограничения "злым и бессмысленным шагом в никуда". Другой депутат Госдумы – глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий – утверждает, что "для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер счел включение в санкционные списки доказательством правильности своих действий. Глава банка ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что он "наказан" Вашингтоном, потому что "американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную".
В Росгвардии заявили, что включение главы ведомства Виктора Золотова в санкционный список американского Минфина "не повлияет на выполнение войсками Национальной гвардии служебно-боевых задач". С подобным заявлением выступили и в Роскомнадзоре. В Кремле новые ограничения пока не прокомментировали.
США в пятницу ввели новые санкции в отношении 24 граждан России и 14 компаний. Среди тех, кто попал под ограничения, – крупные предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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