В России отреагировали на новые санкции со стороны США. В комитете Совета Федерации по международным делам назвали новые ограничения "беспределом". Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что санкции США это "их дело". При этом он отметил, что Кремль продолжит контакты с Вашингтоном.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал введенные ограничения "злым и бессмысленным шагом в никуда". Другой депутат Госдумы – глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий – утверждает, что "для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер счел включение в санкционные списки доказательством правильности своих действий. Глава банка ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что он "наказан" Вашингтоном, потому что "американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную".

В Росгвардии заявили, что включение главы ведомства Виктора Золотова в санкционный список американского Минфина "не повлияет на выполнение войсками Национальной гвардии служебно-боевых задач". С подобным заявлением выступили и в Роскомнадзоре. В Кремле новые ограничения пока не прокомментировали.

США в пятницу ввели новые санкции в отношении 24 граждан России и 14 компаний. Среди тех, кто попал под ограничения, – крупные предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров.