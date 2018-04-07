Юрий Дмитриев обратился в полицию после визита неизвестных

Неизвестные, назвавшиеся журналистами, пришли накануне вечером к главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву и стали показывать снимки его обнаженной приемной дочери, которые есть только в материалах прокуратуры. Историк обратился в полицию, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Дмитриева, сначала у него стали спрашивать, зачем он сделал снимки. Затем, когда историку показали фотографии, он попытался задержать неизвестных. Они крылись, при этом от микрофона, который у них был, отвалилась деталь.

Юрий Дмитриев пояснил, что не запомнил название издания, корреспондентами которого представились люди, задававшие ему вопросы. Каким образом к ним попали материалы из дела, слушания по которому проходили в закрытом режиме, неизвестно.

В минувший четверг суд полностью оправдал Дмитриева по делу о детской порнографии, которое завели из-за найденных в его компьютере снимков приемной дочери. Историк и его адвокаты неоднократно подчеркивали, что фотографии были нужны для отслеживания физического развития девочки.

При этом перед заседанием журналистка телеканала НТВ несколько раз громко спрашивала Дмитриева, зачем тот делал снимки. Она также устроила перепалку с корреспондентами других изданий и сторонниками главы карельского "Мемориала", сообщал портал "Медиазона".