Историка Юрия Дмитриева оправдали по делу о детской порнографии

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, сообщает "Медиазона" из зала суда. За правозащитником сохранено право на реабилитацию.

При этом Дмитриев был признан виновным в хранении оружия из-за найденных у него при обыске фрагментов ружья. Ему назначено ограничение свободы сроком на два с половиной года. В России такая мера наказания сопоставима с домашним арестом и обязывает осужденного регулярно регистрироваться в надзорном органе.

Сторона обвинения требовала приговорить Юрия Дмитриева к 9 годам колонии строгого режима. Защита настаивала на полной невиновности историка. Сам правозащитник заявил в своем последнем слове, что не признает вину.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.

В конце января правозащитника выпустили под подписку о невыезде.