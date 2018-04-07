В центре Красноярска прошел согласованный митинг "За чистое небо"

Более пятисот человек вышли в субботу на согласованный митинг "За чистое небо" в Красноярске. Добиться разрешения на проведение акции протеста в центре города активистам удалось впервые, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Некоторые участники держали в руках плакаты "миллионному городу – миллион деревьев", "коррупционеров к ответу", "нечем дышать". При этом накануне в городе в восьмой раз с начала года был объявлен режим "черного неба". Это значит, что вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе.



Выступающие на трибуне выдвинули местным властям несколько требований, среди которых – перевод котельных в черте Красноярска на природный газ, усиление контроля за загрязнением атмосферного воздуха и публикация данных о состоянии здоровья горожан за последние несколько лет.

На митинг пришел исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин. Чиновник заявил, что улучшить ситуацию с экологией быстро не получится, ведь складывалось такое положение десятки лет. При этом он сообщил, что необходимые работы ведутся и рассказал о плане по улучшению экологии региона.

Сегодняшнюю акцию в Красноярске поддержали активисты Новосибирска, которые провели серию одиночных пикетов. Они настаивают, что экологии всего региона может угрожать переход местных ТЭЦ на бурый уголь. Энергосистемы Красноярска и Новосибирска принадлежат "Сибирской генерирующей компании".

С начала 2018 года в Красноярске семь раз вводился режим "черного неба". Город накрывает смогом из-за многочисленных выбросов предприятий. Эксперты называют Красноярск "территорией экологического бедствия".