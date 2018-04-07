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В Казани задержали противницу мусоросжигательного завода

Акция против мусоросжигательного завода в Казани, архивное фото

В Казани задержана участница акции против строительства мусоросжигательного завода. Ирину Никифорову вместе с малолетним ребенком доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "ОВД-Инфо".

Поводом для задержания Никифоровой стал репост сообщения об акции, которая была запланирована на субботу, но отменена из-за давления властей.

Накануне в Казани задержали еще двух активисток, протестующих против строительства предприятия. Одну из них оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Акции протеста против мусоросжигательного завода проходят в Казани уже несколько лет. Жители города опасаются резкого ухудшения экологической обстановки.

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