В Казани задержали противницу мусоросжигательного завода

В Казани задержана участница акции против строительства мусоросжигательного завода. Ирину Никифорову вместе с малолетним ребенком доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает "ОВД-Инфо".

Поводом для задержания Никифоровой стал репост сообщения об акции, которая была запланирована на субботу, но отменена из-за давления властей.

Накануне в Казани задержали еще двух активисток, протестующих против строительства предприятия. Одну из них оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Акции протеста против мусоросжигательного завода проходят в Казани уже несколько лет. Жители города опасаются резкого ухудшения экологической обстановки.