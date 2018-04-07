Заключенные Новотроицкой колонии №3 объявили голодовку

Более пятидесяти заключенных Новотроицкой колонии №3 объявили голодовку. Они жалуются, что больным не выдают лекарства, а родственникам сокращают свидания. Об этом сообщает издание Orsk.ru.

Родные и близкие осужденных рассказывают, что им не разрешают передавать заключенным необходимые вещи, в том числе – медикаменты. Руководство колонии утверждает, что в учреждении все есть, и отказывается подписывать заявления на передачи.

Среди других проблем, на которые жалуются осужденные – переполненные камеры, плесень в столовой и отношение администрации, которая провоцирует нарушения режима и вынуждает заключенных работать бесплатно, пишет Orsk.ru.

Проблемы и нарушения в колонии осужденные и их родственники связывают с недавней сменой руководства. При этом сообщения о превышении полномочий сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, поступали из этого учреждения уже несколько лет.