Венгрия: явка избирателей на выборах самая высокая с 2002 года

Явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии достигла 42,3 процента к 11 часам дня в воскресенье, что является самым высоким промежуточным показателем с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного бюро. На предыдущих выборах в 2014 году явка к этому времени составила 34,4 процента. Некоторые опрошенные сказали, что явка избирателей выше 70 процентов может сигнализировать о эффективной мобилизации оппозиции и что может привести к потери ФИДЕШ парламентского большинства.

По данным опросов, ФИДЕШ рассчитывает набрать около 50 процентов голосов, что приведет Виктора Орбана к четвертому сроку в качестве премьер-министра Венгрии. Прогнозы показывают, что ФИДЕШ значительно превосходит по популярности радикальную националистическую партию "Йоббик", социалистов и группы левых и "зеленых" партий.

Тем не менее, опросы и недавняя неудача ФИДЕШ на ключевых муниципальных выборах говорят о том, что преимущество партии Орбана будет не таким же большим, как и в 2010 и 2014 годах. Это ставит под сомнение, сможет ли Орбан набрать в парламенте большинство в две трети голосов, как и восемь лет назад, которое предоставит ему право изменить конституцию.

Около 8,3 миллиона жителей Венгрии имеют право голоса. Они заполняют два бюллетеня - один за кандидата в своем районе и один за кандидата по партийному списку. Всего на выборы выставлено 199 депутатских мандатов. Венгры, живущие за пределами страны, и голосующие по почте, выбирают только по партийным спискам.

После голосования в предместье Будапешта 54-летний Орбан сказал, что голосование касается "будущего Венгрии", и повторил, что будет отстаивать интересы Венгрии.

Голосование в Венгрии завершится в 20 часов по Московскому времени.