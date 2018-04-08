Венгрия: проходят выборы в парламент, опросы предсказывают победу Орбана

В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы.

По данным опросов, правящая националистическая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана может получить около 50 процентов голосов. Таким образом Орбан обеспечит себе третий подряд 4-летний срок на посту премьер-министра.

Кроме правящей коалиции "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, имеющих наибольший щанс на успех, в выборах участвуют Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" – "Политика может быть иной" и "Демократическая коалиция" экс-премьера Ференца Дюрчаня.

54-летний Орбан, который впервые был премьер-министром в 1998-2002 годах, а в 2010-м вернулся к власти, выступает с антимигрантских позиций. Выступая перед своими сторонниками 6 апреля, он назвал нынешнее голосование "судьбоносным" и возможностью для венгров "вернуть себе свою страну".

Около 8,3 миллиона жителей Венгрии имеют право голоса. Они получат два избирательных бюллетеня – по одномандатным округам и по партийным спискам. Всего в парламенте 199 депутатов. Граждане Венгрии за пределами страны, голосовавшие по почте, выбирают только по партийным спискам. Аналитики отмечают, что главным вопросом на этих выборах является то, удастся ли партии ФИДЕС набрать достаточное большинство голосов для того, чтобы получить 2/3 мест в парламенте: такой перевес позволяет правящей партии вносить изменения в Конституцию.

Виктор Орбан начал свою политическую карьеру в качестве антикоммунистического активиста в конце 1980-х годов. Придя к власти, он перешел к более авторитарным методам правления. За последние восемь лет правительство Орбана расширило контроль над средствами массовой информации и с помощью союзников в деловых кругах получило влияние на банковский сектор, энергетику, строительство и туризм. Некоторые критики также обвиняют Орбана в том, что он слишком дружелюбен в отношении президента России Владимира Путина.

Несколько лет назад Орбан призвал превратить Венгрию в "нелиберальную демократию", назвав Россию и Турцию в качестве примеров успеха и образцов для подражания. Орбан также неоднократно критиковал американского бизнесмена и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса, которого премьер обвиняет в том, что тот вмешивается в венгерскую политику и поддерживает либеральную оппозицию.