"Голос": освещение выборов СМИ имело признаки политического заказа

Освещение президентских выборов во многих российских СМИ носило тенденциозный характер, имеющий признаки заранее спланированной политической кампании.Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад движения в защиту прав избирателей "Голос".

Речь идет не просто о количественном и качественном дисбалансе в освещении деятельности кандидатов (Владимир Путин по числу упоминаний получил почти десятикратное преимущество), а о манипулятивном освещении выборов. Подконтрольные властям СМИ задавали определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, — говорится в исследовании.

В докладе утверждается, что СМИ формировали "скандальный образ" оппозиционных кандидатов, а действующего президента выводили за рамки предвыборной кампании. В результате образ Путина оказался искусственно противопоставлен другим кандидатам: в СМИ он фигурировал в первую очередь в качестве главы государства. А ежегодное послание президента позволило Путину "искусственно создать для себя необоснованные преимущества в самый разгар агитационного этапа избирательной кампании", отмечают авторы исследования.

С другими кандидатами — Павлом Грудининым, Ксений Собчак и Владимиром Жириновским — были постоянно связаны скандалы, остальных же просто показывали "мало и бессодержательно", говорится в докладе движения "Голос".