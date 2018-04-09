Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за ситуации с Песковым

Преподаватели Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление записи встречи с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

В открытом письме преподавателей департамента медиа ВШЭ, говорится, что границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью. Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики, заявляют авторы письма. Преподаватели отмечают, что студенты "встали на защиту профессии", и заверили, что ситуация вокруг программы с участием Пескова ни при каких обстоятельствах не скажется на оценках , — говорится в письме.

Его подписали 20 преподавателей, однако подписи руководителя направления "Журналистика" Сергея Корзуна под документом нет.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел к студентам факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, чтобы принять участие в студенческом ток-шоу "В точку!". Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи, в зале было несколько камер. Однако через несколько часов после окончания ток-шоу Медиацентр ВШЭ удалил его запись. Сергей Корзун рассказал, что это было сделано по просьбе самого Пескова.

Студенты Высшей школы экономики посчитали это проявлением цензуры и потребовали от руководства вуза объяснений. Песков заявил, что просьба не публиковать видеоматериал не является цензурой, поскольку встреча проходила в закрытом режиме.