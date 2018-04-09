Черный понедельник России. В Сети обсудили новые санкции США

Новые санкции против ряда россиян и компаний, близких к Кремлю, США ввели в пятницу 6 апреля, и в полной мере их эффект члены списка ощутили на себе только в понедельник, когда снова начались биржевые торги. Настолько массового исхода из российских активов не было уже давно, сообщило агентство Bloomberg:

"Никакой логики в продажах нет, инвесторы избавляются абсолютно от всего", - пишут "Ведомости".

Особенно впечатляющим выглядел график цен на акции РУСАЛа после того, как компания объявила о возможности "технического дефолта" в связи с наложенными санкциями.

Александр Коляндр

Ковши круговые, запенясь, шипят

На тризне плачевной Олега

Иван Яковина

Сидит вот Дерипаска, смотрит, как буквально на глазах рушится его многомиллиардная империя...

И понимает: все еще можно спасти! Нужно лишь одного там уродца плешивого из Кремля вынести.

Но одного Дерипаски для этого мало. Нужно больше желающих сделать это.

Поэтому американцы должны работать активнее.

Вслед за акциями начал падать и рубль.

Александр Фельдман

На российском рынке — настоящий обвал: доллар уже почти 60, евро — дороже 73, индекс Московской биржи — на двухлетнем минимуме. Падают все — даже Сбербанк подешевел на 11%. Что будет с рублем и российскими акциями дальше?

Михаил Крутихин

Сто рублей за доллар - очень, по-моему, комфортный курс был бы для российских экспортеров.

Дмитрий Гудков

Доллар с утра подскочил на рубль (сейчас 59,2), евро на полтора (72,7). Подарок россиянам к майским праздникам и летним отпускам.

Вот это и есть цена всей отечественной финансовой системе, всему вставанию с колен, всем ядерному оружию: и никакая ракета «Володя» курс обратно не отпустит.

Мы все в заложниках у Кремля, все расплачиваемся за рыбалку Дерипаски, как в конце 14-го года расплатились по счетам Сечина.

Пора сплотиться вокруг национального лидера, не так ли?

Непривычно эмоциональным выглядел и сегодняшний комментарий Дмитрия Пескова.

Остап Кармоди

"Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США"

"Все, все, что нажито непосильным трудом!", - заявил Песков и заплакал.

По итогам дня 50 богатейших россиян лишились в сумме почти 12 миллиардов долларов. Государство собралось помогать тем, кто пострадал от санкций, за счет бюджета, что многих искренне поражает.

​Константин Мерзликин

Почему-то кажется (или я ошибаюсь?), что налогоплательщики не будут в восторге от идеи помогать страдальцам от санкций за их (налогоплательщиков) счет.

Я бы предложил справедливую конструкцию обязательного страхования от введения санкций путем формирования специального "олигархического фонда"))

Николай Травкин

Умом понимаю, что пострадали наши олигархи не по собственной экономической нерасторопности, а потом что очень сильно к Путину прижимались. Вот и Правительство обещает им за счёт госказны помочь, ссылается на десятки тысяч работающих россиян на их предприятиях и как же можно оставить работяг в беде?!…

То есть, умом всё понимаю. А сердце противится: -Ну, вы ж, суки, хотя бы яхты с дворцами по всему миру сначала заставьте «пострадавших» олигархов продать, а уж потом начинайте госбюджет чистить.

Федор Крашенинников

Может олигархам подарить заводы государству? И государство будет их спасать. А то ерунда какая-то выходит.

Илья Вайцман

1. Согласно принятому пару лет назад "закону", все многомиллиардные потери т.т. Дерипаски, Вексельбрга и примкнувших к ним товарищей положено компенсировать из бюджета.

2. Я сомневаюсь, что там зарезервированы ТАКИЕ суммы, стало быть - и в этом я уже НЕ сомневаюсь - недостающие на "компенсации" деньги различным образом урежут у бесполезных - врачей, учителей, и прочего ненужного, типа музеев и дорожного строительства. "Силовиков" и "госуправление", конечно, не тронут. "Это святое".

3. Разумеется, ничего не будут "компенсировать" потерявшим работу и ли часть дохода "дорогим россиянам". Это никому в "элите" неинтересно, как и все наши проблемы оптом. Рылом не вышли, чтобы государство вам помогало - сначала добейтесь включения в санкционные списки!

4. Я не знаю, чем кончится история Насти Рыбки, но ее рекорд в книге Гиннеса, как самой дорогой проститутки в истории - вряд ли когда-нибудь будет превзойден.

Сталингулаг

Когда вскрылся скандал с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой на яхте, кто-то не очень смешно пошутил про то, что Дерипаску подставил проклятый госдеп и, чтобы поддержать патриота, необходимо запустить сбор средств. А зря. В России шутить нужно осторожно, особенно не смешно, здесь шутки превращаются в реальность: спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российских бизнесменов, попавших под санкции США, нужно поддержать. То есть, натурально предлагает пенсионерам оплатить шлюх для Дерипаски и других олигархов, которые оказались в санкционном списке. Сплотимся вокруг олигархов, – говорит председатель думы (организации, поддерживающей сексуальные домогательства на территории России). Так и вижу счастливые русские лица, отдающие миллиардерам добрую половину собранных в лесу сухих веток, которые им заботливо недавно разрешили собирать депутаты. Большая просьба ко всем: перестаньте шутить, нет слёз больше смеяться

Есть и другие интересные идеи по поводу того, как можно помочь Олегу Дерипаске.

Другие комментаторы призывают не забывать, что пострадают не только олигархи, но и сотни тысяч человек, работающие в их компаниях.

Альфред Кох

...Снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири - это горькая реальность ближайших месяцев.

Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...

Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...

Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...

Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).

Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...

Егор Холмогоров

Тем временем лента оглашается воплями кретинов на ту тему, что компаниям бизнесменов, включенных в санкционный список, будет оказана господдержка. Мол, пенсионеры будут похоронными деньгами собирать гуманитарную помощь Дерипаске.

Дебилы, тот же алюминий - стратегическая отрасль. Число создаваемых Русалом рабочих мест только напрямую - 60 тысяч, а со смежниками - сотни тысяч. То есть его деньги - это и деньги менеджера Пети, рабочего Васи и его мамы Бабы Нюры.

То же самое с большинством других членов этого списка. Только конченая тварь может именовать их в таком контексте «олигархами». Бьют их не за то, что у них много денег (Фридмана, заметим, никто не бьет, вообще спонсорскую базу Навального и Ко не трогают). Бьют их за то, что это офицеры нашей экономики, которую хотят низвести до ничтожества.

Все эти тупые разговоры на тему «пусть разбираются сами» сродни «пусть воюют генералы». На войне за такие разговоры вообще полагался трибунал.

Санкции будут иметь последствия не только для россиян, напоминает Василий Головнин:

Американские санкции против Дерипаски и Русала - это невероятный по масштабам глобальный эксперимент на тему о том, что в реальности в мире произойдет, если отключить от операций с финансовой системой США одного из трех крупнейших производителей некоего важнейшего ресурса. В данном случае алюминия

Япония - очень крупный и важный покупатель этой продукции заводов Дерипаски. Будем смотреть, что после американских санкций произойдет с поставками алюминия в Японию. Кто будет занимать нишу, если с ней возникнут проблемы. Кстати, сейчас я прихлебываю Asahi style free из легчайшей, нежной под пальцами изящной банки. Почти уверен, что это алюминий Дерипаски, Русал.

Не исключено, что, как и в предыдущий раз, поплатиться россиянам придется не только деньгами.

​Рустем Адагамов

Уже и своих сирот-инвалидов не отдали пиндосам, и помидоры давите бульдозером, несчастному Воронежу угрожаете. Чем же еще можете ответить, Дмитрий Анатольевич? Теряюсь в догадках.

Данила Гальперович

Чувствую, могут бабахнуть несимметричным ответом. Запретить джинсы, например.

Николай Руденский

Соловьев (смело): "А почему бы не сделать так: нам объявили санкции - а мы объявляем дефолт по всем обязательствам перед западными банками?"

Да, экономическое образование не пропьешь. #ТВперлы

Роман Доброхотов

Тем временем пропаганда угрожает дефолтом. Но нет, не дефолтом США или Англии, а дефолтом российским. Угрожает! Это ужекакая-то новая стадия. Бомбардировка Воронежа все меньше выглядит шуткой

Многие сегодня припоминают российским властям, как те гордо заявляли, что санкции им только на пользу.

Дмитрий Гудков

В США долго запрягали – и быстро поехали. С тех пор много чего произошло: от Украины до Сирии через множество убийств, краж и простых оскорблений. Но первую ниточку в нынешний бикфордов шнур сплели именно тогда.

Россия в очередной раз доказывает старую-старую теорему: что плевать против ветра не только бесполезно, но и мокро.

Это же американский Минфин еще не выставил счет за Скрипалей (и неважно, кто там кого отравил – репутация важнее доказательств), за химическую атаку в Сирии, за веселые картинки с ядерной бомбардировкой Флориды. Чем ответим на новые санкции (а они будут): песней «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»? Патриотическим хороводом?

Много лет мы слушали, как на пользу нашей экономике идут санкции. Как мы всем им покажем. Ну вот – дождались. Пошло на пользу? Показали?

Александр Осовцов

Я редко не соглашаюсь с Дмитрием Гудковым, а публично так и вообще впервые. Но сегодня он написал про американские санкции, что "американцы долго запрягали, но быстро поехали". Полагаю, что они ещё вообще не поехали, так, разве что ещё всего лишь заканчивают запрягать. Поездка, думаю, начнётся не раньше вынесения приговора Гаагского окружного суда по делу Боинга МН17.

Помните? "Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнётся!". "Господа! Неужели вы будете нас бить?". "Да ещё как!".

Константин Эггерт

После сегодняшнего обвала фондового рынка появилось подозрение: коллективный Запад, и особенно США и Британия, впервые решил применить в отношении Кремля его же методы. "Что случилось с котом и морскими свинками Скрипалей?" - "Они утонули". "На каком основании вводите новые санкции?" - "А чтоб вы учили свою жену щи варить". "Где ваше уважение к свободе слова RT и Симонян?" - "Где-где? В Караганде!" И т.д., и т.п. Этого, конечно, никто в Москве не ожидал. Думали, будет продолжаться хилая обамовщина. Просчитались. Только теперь весь масштаб катастрофы с вмешательством в американские выборы становится очевидным. Дядя Сэм не забудет, не простит.

Что делать, чтобы избежать печальных последствий? Ответы на этот вопрос есть, но вряд ли они устроят Кремль.

Олег Козырев

Простой способ спасти Россию от последствий санкций

Ладно, давайте на секунду представим, что все останется как есть - Путин будет спать в обнимку с непризнаваемым собою же Донбассом, будет отрицать, что это пустил газы в Лондоне, и продолжит настаивать, что пассажирский Боинг сбил диспетчер Карлос. Ну может новых гадостей делать и не будет, но и про старые ни в какую, значит, признаваться не захочет. Представили.

Как же спасти тогда Россию от последствий санкций?

Вы не поверите, но тогда нужно будет делать то, что и без санкций давно надо было бы сделать.

Например, дать царствовать в экономике не десятку-сотне путинских друзей, а тысячам, десяткам тысяч средних, малых и больших, но независимых бизнесов. Нет друзей Путина в бизнесе - нет и санкций, так ведь?

Например, покончить с коррупцией. Нет привилегий для ближнего круга Путина - нет и ближнего круга. А значит нет и санкций.

Например, сделать суды независимыми. И действительно, если Российский судья сможет арестовать коррупционера или убийцу - зачем это делать международным судам?

Так что не ближнему кругу, попавшему под санкции, надо помогать, а разогнать ближний круг и заменить его миллионами частных предпринимателей, до которых нет никакого дела США, и которые справятся куда эффективнее ближнего круга, которые поднимут страну после путинской разрухи.

Видите, все просто. Но для таких решений нужен кто-то, кто думает о России больше, чем о своих подельниках.

Игорь Эйдман считает, что режим продемонстрировал свою уязвимость - дело за малым:

Последние американские санкции убедительно доказали, что ахиллесова пята путинского режима — крупный государственный и олигархический бизнес. Это колосс на глиняных ногах, крайне уязвимый для международного давления. Если его хорошенько подтолкнуть, он развалится и похоронит под своими обломками путинский режим.

Даже очень ограниченные и только американские санкции поставили некоторые крупнейшие российские кампании на грань банкротства, вызвали обвал курса акций и рубля. Представьте, что было бы при тотальном западном бойкоте всего околовластного российского бизнеса. От «путиномики» камня на камне не осталось бы. Исчезли бы ресурсы на гибридную войну, создание "сверхоружиия" и прочие опасные глупости. А значит исчезла бы исходящая из Кремля угроза глобальной катастрофы.