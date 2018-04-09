50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 миллиардов долларов

Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал "Форбс".

За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось более чем на один миллиард долларов. Почти столько же потерял его партнер "Норильскому никелю" Владимир Потанин, который под ограничения не попал. Стоимость акций компаний принадлежащих бизнесменам значительно сократилась. Также почти на миллиард долларов уменьшилось состояние ещё одного участника санкционного списка Виктора Вексельберга. Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

Из-за санкций значительно потеряли стоимость акции банка ВТБ, компаний "Русал", "Мечел", "Норильский никель". Из-за снижения стоимости ценных бумаг упала стоимость рубля. Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2016 года. Курс доллара впервые за год поднялся выше 59 рублей.

6 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом в прошлом году. Министерство финансов США подчеркнуло, что они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.