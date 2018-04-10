Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Человек имеет право

Человек за решеткой. Эфир в 21:05

Почему в защиту прав российских заключенных вынужден вмешиваться Страсбургский суд?

К концу 2017 года тюремное население России составляло почти 606 тысяч человек. Несмотря на то, что число заключенных медленно сокращается, по словам правозащитников, количество жалоб на нарушение прав "спецконтингента" в российских колониях и тюрьмах остается неизменным.

О правах заключенных говорим с Евой Меркачевой и Ильей Мищенко.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG