Человек за решеткой. Эфир в 21:05

К концу 2017 года тюремное население России составляло почти 606 тысяч человек. Несмотря на то, что число заключенных медленно сокращается, по словам правозащитников, количество жалоб на нарушение прав "спецконтингента" в российских колониях и тюрьмах остается неизменным.
О правах заключенных говорим с Евой Меркачевой и Ильей Мищенко.
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