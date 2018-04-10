Человек за решеткой. Эфир в 21:05

К концу 2017 года тюремное население России составляло почти 606 тысяч человек. Несмотря на то, что число заключенных медленно сокращается, по словам правозащитников, количество жалоб на нарушение прав "спецконтингента" в российских колониях и тюрьмах остается неизменным.

О правах заключенных говорим с Евой Меркачевой и Ильей Мищенко.