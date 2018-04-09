Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили ситуацию на востоке Украины и очередную химическую атаку в Сирии. Об этом сообщается как на сайте Кремля, так и на сайте Бундестага. Подробности переговоров неизвестны. По чьей инициативе состоялся разговор, также не уточняется.

7 апреля в Сирии во время наступления войск президента страны Башара Асада произошла химическая атака в городе Дума. Погибли от 40 до 70 мирных жителей, в их числе женщины и дети. Более 300 человек пострадали. Это произошло несмотря на то, что Россия, которая поддерживает Асада, взяла на себя обязательства по уничтожению химоружия в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон накажет виновных в произошедшем.

В Донбассе 8 апреля пророссийские сепаратисты, несмотря на перемирие, 35 раз обстреляли позиции правительственных войск. Пятеро украинских военнослужащих были ранены. В Киеве утверждают, что сторонники самопровозглашенных республик применяли запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные минометы.

Меркель и Путин регулярно проводят телефонные переговоры. В этом формате они уже неоднократно обсуждали конфликты в Сирии и на востоке Украины.