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Лицом к событию

Химическая реакция

Авиаудары по городу Дума 7 апреля 2018

Использование режимом Асада отравляющих веществ в Сирии, "дело Скрипалей" в Великобритании, новые санкции США против околокремлевских чиновников и бизнесменов переводят конфликт Владимира Путина с Западом на новый уровень конфронтации? Каким будет ответ Москвы? Обострение к инаугурации Путина обсуждаем с профессором Валерием Соловьем, сирийским политологом Хассаном Аль-Хури.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире Радио Свобода 9 апреля в 19:05.

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