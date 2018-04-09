Химическая реакция

Использование режимом Асада отравляющих веществ в Сирии, "дело Скрипалей" в Великобритании, новые санкции США против околокремлевских чиновников и бизнесменов переводят конфликт Владимира Путина с Западом на новый уровень конфронтации? Каким будет ответ Москвы? Обострение к инаугурации Путина обсуждаем с профессором Валерием Соловьем, сирийским политологом Хассаном Аль-Хури.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире Радио Свобода 9 апреля в 19:05.