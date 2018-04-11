Заморозить и вернуть. Андрей Пионтковский – о санкциях и триллионах

Годами лидеры российской оппозиции призывали Запад - нет, не к вмешательству в российские дела, упаси Господи! - но к вмешательству, наконец, в свои собственные дела, к выполнению своего собственного законодательства по борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. Эти призывы сопровождались огромной просветительской работой (доклады Немцова, расследования ФБК, масса аналитических статей различных авторов), открывавшей глаза российской и мировой общественности на деятельность мафиозной группировки, захватившей всю полноту политической и экономической власти в Российской Федерации.

Триада жизненных установок российской правящей верхушки: украсть, передать по наследству, легитимизировать на Западе. Легитимизация награбленного на Западе – ключевой элемент клептократической триады. Номенклатурная пуповина, связывавшая в конце 1980‑х – начале 1990‑х новорожденный российский "капитализм" с властью, не только осталась неперерезанной, но и выросла в огромную ненасытную кишку. Российские частные активы в США достигают триллиона долларов, а в Великобритании - примерно половину этой суммы. Владельцами этих астрономических состояний являются 200–300 представителей российской "элиты", включая высшее политическое руководство страны. Нет в мире людей, к кому в большей степени было бы применимо юридическое понятие "отмывание капиталов, полученных преступным путем".

На Западе все это давно было хорошо известно. Еще в 2012 году Карен Давиша опубликовала фундаментальную монографию "Клептократия Путина. Кому принадлежит Россия", своего рода "Капитал" путинской экономической формации. Финансовая разведка США обладает детальной информацией о распределении русского триллиона по владельцам, включая фронтменов августейших персон. Агрессия России против Украины, претензии "Русского мира" на доминирование как минимум на всем постсоветском пространстве спровоцировали довольно серьезные секторальные санкции в отношении российской экономики. Но сотни миллиардов активов российской верхушки до самого последнего времени продолжали безмятежно отмываться в юрисдикциях США и Великобритании.

Видимо, это устраивало власти обеих стран. Во-первых, криминальные русские деньги работали в их экономиках. Во-вторых, возможно, им представлялось, что российские партнеры окажутся в какой-то степени заложниками своих сокровищ. Но вмешательство в американские выборы и химическая атака на британскую территорию показали, что кремлевские гопники полагают иначе и не ограничивают себя никакими красными линиями. Двадцатилетний опыт успешного отмывания денег на глазах у всех контролирующих структур приучил кремлевских, наоборот, считать западных партнеров заложниками их молчаливого соучастия в ограблении народов России.

Молчание прервала, наконец, премьер-министр Тереза Мэй, подчеркнув в своем выступлении в палате общин о химическом нападении в Солсбери, что Великобритания – не место для коррумпированных российских элит и их денег. А министр иностранных дел Борис Джонсон справедливо добавил, что арест незаконно нажитых капиталов россиян – вопрос не политики, а рутинного выполнения британского закона о криминальных финансах. Руководители Великобритании похоже вняли, наконец, десятилетним призывам Немцова, Навального, Каспарова.

Поясню слова министра Джонсона на наглядном индивидуальном примере Романа Абрамовича, одного из ближайших сподвижников и деловых партнеров Владимира Путина. Именно в этом его качестве британской короне хотелось бы наказать владельца "Челси" и конфисковать его британские активы. Так же как и Конгресс США в статье 241 закона от 2 августа требует от администрации Дональда Трампа подвергнуть санкциям "высокопоставленных политиков и олигархов, исходя из их близости к Путину". Но нет в англосаксонской правовой системе, выросшей из традиций Хартии вольностей, такой категории уголовного преступления, как "близость к Путину". В то же время вся экономическая деятельность Абрамовича с первого до последнего дня его бизнес-карьеры является весьма сомнительной – от первого успешно угнанного им в 1992 году в никуда состава с нефтяными цистернами до создания в сговоре с Путиным в 2005 году общака в $13,7 миллиарда долларов путем фиктивной продажи государству компании "Сибнефть". А затем уже отмывание денег в британской юрисдикции. Вот по этому обвинению брать его можно голыми руками. Правда, не только лидер оппозиции Ее Величества Джереми Корбин, но и многие другие зададут властям в Лондоне неприятный вопрос: почему этого не сделано до сих пор?

Тот же принцип (это вопрос не политики, а правоприменения) справедлив и в случае русского триллиона в США. 29 января в Вашингтоне ждали начала этого правоприменения. Но к вечеру того дня выяснилось, что сотни страниц открывавшей применению этого принципа путь подробной финансовой информации о бенефициарах русского триллиона были в последний момент переведены в засекреченную часть "кремлевского доклада". Трудно не связать эту заминку с состоявшимся незадолго до этого таинственным визитом троих высших руководителей российских спецслужб в Вашингтон.

Так или иначе и Лондон, и Вашингтон стоят на пороге политического решения о неполитическом применении собственного законодательства в отношении российских активов. Первый более или менее решительный шаг сделан в Вашингтоне в прошлую пятницу: "Все находящиеся под юрисдикцией США финансовые активы, принадлежащие [подпадающим под санкции] лицам, замораживаются и любые взаимодействия с ними запрещаются". Первые двадцать четыре российских VIP-персоны пошли в одной cвязке с венесуэльским наркобароном и мексиканским сутенером. Как верно заметил авторитетнейший американский эксперт в области санкций Дэниэл Фрид, профессионалы в Белом доме одержали верх и исправили ошибку 29 января.

Темпы процесса взросления русского общества во многом будут определяться дальнейшей политикой Запада в отношении "русского триллиона"

Путинская пропаганда уже через несколько часов после объявления новых американских санкций совершила непоправимую политическую ошибку, запустив кампанию солидарности с "капитанами российского бизнеса", на священную частную собственность которых покусились в Страстную пятницу заокеанские безбожники. И не просто кампанию солидарности, а кампанию патриотического почина рядовых граждан финансово разделить бремя тернового венца православных новомучеников. Августейшая пара Путин – Медведев прибыла на богослужение по этому поводу. Совершенно справедливо ответил Алексей Навальный: "Это для вас, путинистов, санкции против гражданина Кипра Дерипаски – оскорбление России и неудача России. А для нормального человека и Дерипаска, и Вексельберг, и Ротенберги, и Шамаловы – враги России и ее народа". Парадоксальная правда сегодняшней России заключается в том, что это оценочное суждение Навального разделяют 99% населения страны. Причем среди голосовавших за Путина процент тот же. Они тоже ведь люди как люди, телевизор их только немножко испортил. А о Дерипаске они все прекрасно понимают. И каждое новое расширение проклятыми бездуховными пиндосами российского cписка будет встречаться мнением народным с горячим единодушным одобрением.

Просто вся идеологическая конструкция современной российской власти, вся ее легитимность, если хотите, висит на тоненькой ниточке путинского мифа: есть проклятые олигархи, ограбившие народ, и есть героический неподкупный Путин в белоснежных одеждах, неустанно сражающийся с грабителями и с их западными покровителями. Кремлевская пропаганда, легкомысленно избрав линию безоговорочной поддержки "капитанов российского бизнеса", будет теперь ежедневно разрушать свой же фундаментальный миф, порождая у обывателей мучительный когнитивный диссонанс. Темпы этого процесса взросления русского общества во многом будут определяться дальнейшей политикой Запада в отношении "русского триллиона". По всем признакам принципиальное решение о преследовании лиц, годами отмывавших деньги, наконец, принято и будет последовательно проводиться в жизнь.

Возникает очень важный вопрос: а какова дальнейшая судьба этих огромных активов? Eсли они после блокирования, а затем конфискации по суду пополнят американскую и британскую казну, то все случившееся с Россией за последние три десятилетия будет восприниматься как гигантская двухходовая комбинация по ее ограблению коварными англосаксами. Иная интерпретация просто будет невозможной. Между тем, стратегической целью Запада, важнейшей задачей его безопасности является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой ему кремлевским режимом. Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские мифы о "вине" Запада и "унижениях" России. Запад может выиграть эту войну (как и предыдущую холодную) только в умах и сердцах российских граждан. Запад должен ясно показать, что противостоит не России и русским, а кремлевской клептократии, унизившей собственный народ.

Для этого Западу надо признать свою вину перед Россией. Не мифическую вину в "расширении НАТО на восток". Не было никакого расширения НАТО на восток, было отчаянное бегство стран Центральной Европы в западные институты. Провидческое бегство, как это подтверждается сегодня в исторической ретроспективе. Что было бы со странами Балтии, не вступи они в НАТО? Это об Украину "Русский мир" обломал себе зубы, а малые страны не продержались бы однии нескольких дней. Реальная вина Запада в том, что он так долго сотрудничал с кремлевской клептократией, позволяя ей отмывать награбленное в России. В результате Запад получил и позор соучастия, и гибридную войну. Еще не поздно изменить модель поведения: строго следуя своему собственному законодательству, арестовать огромные активы клептократов и передать их законному владельцу, первому посткриминальному правительству России. Именно так формулирует текущие задачи американской администрации рабочая группа вашингтонского аналитического центра Atlantic Council.

P. S. Cобытия развиваются стремительно. Официальная концепция "Вставай, страна огромная, на защиту капитанов российского бизнеса и их священного права частной собственности!" усиленно транслируется широкой публике в аналитических программах кремлевского телевидения. Но одна из башен Кремля неожиданно подняла бунт – генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что надеется на цивилизованное применение Великобританией закона о криминальных финансах: "Мы очень надеемся, что закон не будет применяться по принципу "грабь награбленное", то есть украдено в России, а Великобритания теперь заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это наши деньги". Чайку горячо поддержал его коллега-правоохранитель, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, особенно эмоционально он прошелся по дерипаскам: "Люди получают огромные объемы блага и везут в Великобританию. Ну хоть бы там арестовали их счета и отправили сюда. Расстрела нет, и слава богу".

Чайка и Бастрыкин оценили, видимо, фатальные слабости официальной линии и предложили высшей власти резко сменить пластинку. Капитаны российского бизнеса объявляются преступниками, аресты их активов хоть бы "там" приветствуются. Тем самым первое лицо освобождается от сомнительного бремени защиты жуликов и воров и возвращается к своей мифологической роли беспощадного борца с коррупцией. А верные Чайка и Бастрыкин возглавляют его новую опричнину. Очень ловко придумано людьми, под чьим правоохранительным оком сотни миллиардов долларов покинули страну. Но деньги будут отправлены не им, а законному владельцу – первому посткриминальному правительству России. А Чайка и Бастрыкин, надеюсь, будут отправлены в первый посткриминальный трибунал вместе со всеми дерипасками. Расстрела не будет, и слава богу.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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