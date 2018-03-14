"Хотя бы не допустить открытого столкновения". Состояние отношений РФ и Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, выступила в парламенте, возложив на Россию ответственность за покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй объявила о высылке в течение недели 23 российских дипломатов, признанных "незаявленными разведчиками", заморозке активов ряда российских бизнесменов и чиновников и приостановке контактов с Москвой на высоком уровне.

В целом, вопреки ожиданиям, ни о каких действительно серьезных санкциях против Кремля британское правительство не заявило. Россия при этом по-прежнему полностью отрицает свою причастность к отравлению в Солсбери и грозит ответными мерами.

Выступая перед членами Палаты Общин, Тереза Мэй, в частности, заявила: "Нет другого вывода, кроме того, что Россия виновна в попытке убийства господина Скрипаля и его дочери и угрозе жизни других британских граждан. Это является незаконным использованием силы российским государством против Соединенного королевства. Это трагедия, что президент Владимир Путин решил действовать таким образом". Британский премьер при этом подчеркнула, что у Лондона "нет разногласий с российским народом или российскими гражданами, живущими в Британии и подчиняющимися британским законам".

Бывший советский и российский дипломат, в 1994-1997 годах посол РФ в Великобритании Анатолий Адамишин уверен, что в отношениях России и Великобритании сейчас наступили самые темные времена, каких не было с середины 20-го века, эпохи противостояния западного и восточного блоков:

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"Мы сейчас вернулись к состоянию необъявленной войны, пока "холодной", или гибридной, как сейчас ее называют. Плохо то, что все те политические деятели в России, которые гипотетически могли бы выступить за какое-то хотя бы перемирие в отношениях с Западом, в этой новой обстановке сделать ничего уже не могут. "Никто не поймет", если кто-то в России предложит сделать теперь самим какие-то примирительные шаги.

Мы идем к самым плохим временам

Мы идем к самым плохим временам, и сейчас остается самым важным – хотя бы не допустить открытого военного столкновения. Раньше, еще недавно, подобное столкновение казалось совершенно немыслимым делом. Но в новых обстоятельствах даже случайная искра уже может привести к большой беде. Тем более что сейчас между российскими и натовскими военными все контакты, по линии предупреждения нападения и так далее, могут быть крайне ослаблены. Дорога в ад имеет много ступеней. Когда-нибудь, конечно, наши страны свернут с этой дороги, потому что это путь в никуда, к смерти и уничтожению, но когда это произойдет? Я думаю, что очень нескоро, - полагает Анатолий Адамишин.

Тереза Мэй, выступая в парламенте 14 марта, также заявила, что уже обсудила дальнейшую координацию действий усилия в связи с покушением на Сергея Скрипаля с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, только что переизбранной на очередной, четвертый срок. "Мы договорились вместе реагировать на эти варварские действия, а также скоординировано отстаивать международный порядок, который Россия пытается подорвать", - сказала Мэй, добавив, что скоро обсудит сложившуюся ситуацию и с другими мировыми лидерами. "Я приветствую мощную поддержку НАТО и партнеров по Европейскому союзу и других стран", - отметила премьер-министр Великобритании.

Нынешний посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва примет жесткие ответные меры на все последние действия Лондона. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение Великобритании "разыгрыванием политических сцен".

Насколько серьезно страны Запада готовы противостоять России на международной арене сейчас? Свое мнение в интервью Радио Свобода высказывает политический аналитик, бывший главный редактор "Русского журнала" и в прошлом директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов:

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​– Кто сейчас выходит победителем в этой ситуации, которая все еще развивается?

– Кремль, очевидно, расширяет не конвенциональную войну против стран Запада, США и Европы. Больше того, Владимир Путин довольно ясно в своих последних предвыборных выступлениях, особенно в интервью для NBC, дал понять, что это нового типа партизанская война, и ведут ее "патриотически настроенные граждане", но "мы не будем этого расследовать, мы это никак пресекать не будем". И из этого вытекает общая большая линия: и "Бук" был доставлен на Украину не Кремлем, и малайзийский самолет был над Донбассом сбит не людьми, за которых несет ответственность Кремль; и панамские офшоры открыты "добровольцами"; и вмешательство в выборы и атаки на правительственные серверы в Германии или в США - это тоже какие-то "хакеры-добровольцы", патриотически настроенные". Одним словом, уже возник очень широкий план событий, которые явно обнаруживают природу этой не конвенциональной войны.

Дальше можно ждать чего угодно!

Дальше можно ждать чего угодно! А в это время Запад реагирует на совершенно другом уровне! Это события как бы на разных этажах, потому что реакция США, Евросоюза в целом и отдельных стран Европы находится на уровне дипломатии, то есть традиционных форм ответа. И сегодняшнее заявление Терезы Мэй стоит в этом же ряду. Потому что высылка дипломатов – это просто обычная мера, традиционная для шпионских скандалов, и она не отражает всей той угрозы, которую представляет из себя эта не конвенциональная партизанская война, которую объявил Кремль.

– То есть сегодняшняя реакция британского правительства оказалась предсказуемой и не грозной? Несмотря на то, что из ее уст прозвучали почти прямые обвинения в адрес конкретного человека, а именно - главы российского государства Владимира Путина?

– Постоянно, при каждом событии такого масштаба, касается ли это допинг-скандала или истории с "Боингом", всякий раз общества в разных странах ожидают каких-то чрезвычайных, чудовищных мер против Кремля и России, которые якобы разрушат ее, попросту говоря, или нанесут какой-то непоправимый ущерб. Но, во-первых, для этого требуется консенсус, то есть западные правительства должны объяснить своим избирателям, почему они решаются на такое. Этого консенсуса пока, очевидно, нет. И во-вторых, все эти угрозы, вроде отключения России от системы банковского обмена информацией SWIFT, которые обсуждаются, или какие-то другие тяжелые формы экономического ущерба, имеют довольно сложную канву. Потому что они затрагивают и западные экономики, и, во-вторых, что главное, никто не уверен, нанесет ли это какой-то реальный ущерб Путину и его системе, настолько большой, чтобы он прекратил свои действия, явно направленные на дестабилизацию и на внесение хаоса в мировые отношения.

Иначе говоря, нельзя обольщаться и считать, что у Запада есть какие-то действенные инструменты влияния на Москву. И Путин в своем разговоре с Владимиром Соловьевым в фильме "Миропорядок-2018", кстати, прямо об этом говорит. Ему Соловьев подкидывает: "Про вас говорят, что вы играете хорошую игру с плохими картами" (это известная фраза Кондолизы Райс, которая потом неоднократно повторялась разными экспертами о Путине). На что президент России отвечает очень ясно: "Ни у кого нет каких-то хороших карт, лучше, например, чем у меня. У всех есть свои слабости в картах и своя сила". Он чувствует себя абсолютно уверенным!

– Раз он чувствует себя абсолютно уверенным, Москва сейчас может взять и, что называется, пойти в контратаку, еще больше как-то обострить ситуацию?

– У меня вообще довольно пессимистический взгляд на возможности развития этой новой войны, потому что угрозу представляет не ядерный конфликт и не так называемый "новый карибский кризис", или симуляция его, доведенная до предела. А угрозу представляет вот это безнаказанное расширение узаконенной партизанщины. Ведь из этих "патриотических путинских партизан" на территории Европы уже оформился как бы целый некоторый аналог террористической группировки "Исламское государство", вот эти все хакеры, и так далее. Чего от них можно ждать? Например, блэкаутов, то есть обрушения сети электроснабжения и связи в западных странах. Просто перерезания оптоволоконных кабелей под океаном – да это ведь публично обсуждается в России, как некий вариант действий. Ударов по электронным финансовым механизмам, включая банки и биржи – это тоже возможно. И совершенно закрывать на это глаза в такой ситуации невозможно, потому что мы видим, что Путин ни на какое сотрудничество ни с кем не идет, из этих европейских правительств, в расследовании подобных дел. Он де-факто это поощряет, что все сильнее развязывает руки тем молодым энергичным людям, которые, уже накачанные полностью этой идеей войны с Западом, хотели бы дальше, совершенно искренне и как можно больше, этому Западу вредить.

– Вы несколько раз уже упомянули что-тот вроде "патриотические партизаны Путина". Есть версия, что все-таки это была некая самодеятельность, я имею в виду случившееся в Солсбери, действия, возможно, какого-то "эскадрона смерти", отряда ликвидаторов, который уже вышел из-под всякого контроля и президента, и вообще российской власти. Это свидетельствует ли о том, что, на самом деле, Владимир Путин возможно уже не до конца контролирует даже собственные спецслужбы?

Мы знаем, как работает внутренняя российская властная система

​– Нет, так смотреть на это, к сожалению, невозможно, потому что мы знаем, как работает внутренняя российская властная система. Безусловно, Путин может сказать, что "частная армия Вагнера и повар Пригожин воюют в Сирии сами по себе", по контракту с Асадом или в своих бизнес-интересах. Но дело в том, что они не могут там воевать вне координации с российскими военными, это совершенно очевидно. Что значит, что они включены внутрь действий и российских государственных подразделений. Такая же точно ситуация с хакерами, некоторые из которых уже были задержаны и депортированы. Все эти истории показывают, что это были люди, которые в прошлом работали в военных IT компаниях, связанных с обслуживанием разведки, киберразведки. Возможно, они уволились, но сохраняют связи, и их действия скоординированы с какими-то людьми в российских спецслужбах. Это похоже очень на убийство Бориса Немцова: мы можем подчеркивать, что прямого указания Путина убивать Немцова не было, но, тем не менее, те люди, которые его убили, были сотрудниками МВД, часть из них, а кто-то из них был сотрудником и ФСБ. Может быть, они были в отставке или еще действующими сотрудниками, но они имели возможность использовать государственные органы для координирования своих действий. И вот здесь реакция британского правительства совершенно, на мой взгляд, правильна. Когда в британском парламенте говорится, что если это даже был не прямой приказ Кремля, то все равно преступление в Солсбери совершили люди, которые аффилированы с Кремлем – безусловно, это так.

- То есть ни о какой самодеятельности, допустим, тех офицеров спецслужб России, которых, возможно, Скрипаль в свое время выдал британцам, и вот они так решили спустя годы отомстить, речи не идет?

– Даже если бы это было так, то Владимир Путин и Кремль должны были бы немедленно принять меры по расследованию этого факта, публично, потому что это означало бы, что существуют какие-то российские офицеры, которые по-партизански действуют на территории разных государств. В Великобритании, или в Черногории, условно говоря, где совсем недавно была попытка вмешательства в выборы, и там был опознан действующий российский офицер разведки, и так далее. Здесь важно подчеркнуть, что у Путина есть огромные возможности уходить от ответственности, если вести такую партизанскую войну. Никогда невозможно будет никому на Западе уверенно сказать, существовал ли его прямой приказ? И дело не в этом прямом приказе, а в том, что в России создана система, при которой безответственно и совершенно свободно могут действовать и подпольные и полуподпольные полувоенные отряды, и профессиональные подрывники, и специалисты по кибер-борьбе и кибершпионажу – и все в целях дестабилизации других государств.

- А насколько может быть верна версия, что преступление в Солсбери было направлено на "внутреннее потребление"? Что Кремлю уже наплевать на собственную репутацию на Западе, и что главной целью было дать сигнал всем тем российским гражданам, особенно богатым, кто сейчас колеблется, оставаться ли на Западе? Кто одной ногой, образно говоря, давно стоит на британской земле, хранит там свои капиталы, держит там свои семьи – и им дали понять, что "надо возвращаться, определяться и сплачиваться вокруг национального лидера, какого черта вам больше делать на Западе"?

– Даже если в самом замысле этого убийства этого компонента не было, тем не менее, очевидно, что многими внутри российской элиты оно прочитано было в очередной раз именно так. Потому что, если ты хочешь выйти из системы, то ты либо, как Улюкаев, сядешь на 10 лет, лишь однажды сказав по телефону, что хотел бы уже покинуть эту лодку, или просто будешь убит. Конечно, так всеми это и воспринимается, что система достанет тебя везде, и ты не уйдешь от нее ни с какими капиталами, не выйдешь из игры. И это очень существенно, потому что сейчас как раз тот самый момент, когда российской элите надо сделать какой-то выбор: дальше двигаться в направлении войны, ее эскалации, или все-таки начинать тормозить.

– Британская пресса сегодня писала, что до сих пор вложенные в британскую экономику 14 миллиардов фунтов российских инвестиций перевешивают все политические и криминальные события, поэтому ни о каких серьезных санкциях, конечно, Тереза Мэй объявить и не могла. Что должно произойти, чтобы западные лидеры, наконец, поняли, что против них ведется война, о которой вы говорите? Вы упомянули о том, что с другой стороны до сих пор войной происходящее не считают.

Практически у каждой европейской страны есть очень весомые аргументы в пользу дружбы с Москвой

​– Да, это главная проблема вообще всего периода с 2014 года, с аннексии Крыма, и до сегодняшнего дня. Позиции всех лидеров европейских государств и США сводятся к тому, чтобы оказывать давление на Кремль, чтобы он сам вернулся в "нормальное русло" и прекратил "все это". Потому что очень высока цена экономического взаимодействия. Очевидно, что Германия не хочет терять "Северный поток-2", Британия совершенно не видит никакого смысла разрывать отношения с русскими олигархами, которые вполне себе комфортно действуют на ее земле, в том числе в интересах британской экономики, и так далее. Практически у каждой европейской страны есть очень весомые аргументы в пользу дружбы с Москвой, никто не хочет войны, в этом-то и дело! Никто не хочет вступать на путь симметричного ответа Путину, потому что симметричный ответ - это развязывание гонки вооружений, встречная демонстрация военной мощи на границах с Россией, война разведок, в которой у всех развязаны руки, и совершенно бескомпромиссная пропагандистская взаимная война. Конечно, это очень большие расходы, да и перспективы этого всего довольно сложно самим себе объяснить. Но Путин продолжает поднимать ставки и дает понять, что он намерен довести ситуацию и до элементов прямого военного противостояния, до войны разведок, до глубоких дипломатических конфликтов. Пока его давление не приведет к созданию какого-то союза западных стран, которые примут все-таки решение - или вступать в переговоры, или бороться с Россией.

– То есть в Москве сейчас ничего не боятся?

– Да, это совершенно ясно видно. В Москве не только ничего не боятся, но ведут себя совершенно по-хамски. Если посмотреть на ответ, например, Марии Захаровой в отношении еще понедельничного заседания британского парламента, то видно, что никаких норм и приличий в Москве не осталось. Она удивительно оскорбительно высказывается о Терезе Мэй, совершенно недопустимо, при этом чувствуя полную свою безнаказанность и поддержку.

​– В общем, ваш прогноз очень пессимистичен, и ситуация в мире для вас, как я понял, напоминает ту, что сложилась в конце 30-х годов прошлого века?

– Да, совершенно верно, черты этого есть. Может быть, есть и существенные отличия – в разнице потенциалов, военных и промышленных, если сравнивать те времена и сегодняшние, в наличии у обеих сторон ядерного оружия. Но, безусловно, если брать пока видимый нами мировоззренческий и философский ответ Запада на возникшую угрозу, которую теперь создает Кремль, то ситуация, конечно, очень похожая. И здесь потребуется от Запада не только практический ответ, но я бы сказал, и какая-то очень серьезная рефлексия, очень серьезное переосмысление самой траектории развития собственной цивилизации, понимания того, в состоянии ли Запад защитить свою демократию, и какую позицию он занимает в отношении других частей мира. Для того чтобы предпринять какие-то решительные шаги, их нужно глубоко обосновать для самих себя, для своих избирателей, для целых народов. Но эта работа на Западе еще даже, увы, не начата, - констатирует политолог Александр Морозов.

В число главных ответных мер на действия России, предложенных британским правительством, вошли следующие:

1. Высылка 23 российских дипломатов, работающих в действительности на российские спецслужбы. Это будет крупнейшее единовременное выдворение с 1971 года, когда британские власти выслали сразу 105 подозревавшихся в шпионаже сотрудников посольства СССР в Лондоне.

2. Лондон заморозит принадлежащие РФ активы, если будет получит свидетельства, что они "могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу гражданам и постоянным жителям Великобритании".

3. Будет разработан новый закон, усиливающий защиту против всех форм "враждебных действий других государств", включающий возможность задерживать подозреваемых в подобной деятельности на британских границах. Сейчас подобные меры используются только против подозреваемых в терроризме.

4. Члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России в этом году.

5. Великобритания приостанавливает все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне с Россией, включая отмену запланированного на весну визита в Лондон главы российского МИДа Сергея Лаврова.

6. Правоохранительные органы примут все меры против "серьезных преступных и коррумпированных элит", которым, как и их деньгам, "нет места в Великобритании".

7. Лондон начнет отслеживать намерения приезжающих в страну россиян. "Мы усилим проверки полетов частных самолетов, таможенные проверки и проверки грузов".

8. Великобритания рассмотрит возможность введения новых санкций против Москвы в ответ на нарушения в России прав человека. "Мы сыграем свою роль в международных усилиях по наказанию тех, кто ответственен за смерть Сергея Магнитского".

Великобритания также потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для расследования нападения с использованием боевого нервно-паралитического вещества, которым был отравлен в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия:​