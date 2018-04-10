Министр финансов: россияне сами должны заботиться о достойной пенсии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что граждане сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные пенсионные системы, а не рассчитывать только на государство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, государство в ближайшее время планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала. Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию, — добавил чиновник.

Согласно рейтингу Глобального пенсионного индекса 2017 года, Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров, обогнав лишь Бразилию, Грецию и Индию.

По прогнозу Министерства экономического развития в ближайшие 20 лет в России не ожидается роста пенсий, а до 2022 года размер пенсий в реальном выражении будет сокращаться. В 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Кроме того, с 2014 года в России устойчиво растет бедность. На российском рынке почти 5 миллионов человек работают на минимальной оплате труда. С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9489 рублей в месяц.