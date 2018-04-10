Военком обвинил Яшина в прогулах заседаний призывной комиссии

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в прогулах заседаний призывной комиссии. Заявление военкома, направленное в пресс-службу мэрии, опубликовало "Эхо Москвы".

Щепилов утверждает, что из пятнадцати заседаний Яшин посетил только три, а его полномочия в последние шесть месяцев исполнял депутат Виктор Бирюков. По словам военного комиссара, оппозиционер также не явился на обучение для председателей комиссий.

Сам Илья Яшин во вторник назвал письмо Виктора Щепилова "насквозь лживым" и заявил, что комиссар пытается защитить мэра Москвы, который, по словам оппозиционера, грубо нарушил российское законодательство.

Накануне стало известно, что Сергей Собянин отстранил Илью Яшина с поста председателя призывной комиссии. Оппозиционер подчеркнул, что это произошло одновременно с началом весеннего призыва 2018 года, и пообещал обжаловать решение мэра.