В кольце футбола. Иван Мартыненко – о чемпионате по коррупции

Чемпионат мира по футболу в России уже обошелся бюджету страны в 638 миллиардов рублей. Это вдвое больше расходов на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. При этом даже на фоне зимней Олимпиады на южном курорте чемпионат мира по футболу в России выглядит абсурдным. Если проведение Олимпийских игр еще можно было как-то объяснить желанием Кремля провести очередные смотрины для Запада и необходимостью зрелищ для внутреннего потребителя, то футбольный чемпионат слабо справляется даже с этими задачами.

Когда Россию обвиняют сразу в нескольких преступлениях – во вмешательстве в выборы президента США, в применении советского боевого яда на территории Великобритании, в попустительстве химическим атакам против мирных жителей в Сирии, – футбол не поможет. Иностранные болельщики приедут, но к диалогу с Западом это не имеет никакого отношения. Чиновники нескольких стран уже отказались от визита в Россию. И скорее всего, число государств, которые присоединятся к бойкоту, будет близко к 25 – именно столько стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления Сергея Скрипаля.

Кроме этого, на Западе помнят о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", о поведении российских болельщиков на чемпионате Европы по футболу во Франции. Помнят об убийствах геев в Чечне, о преследованиях российских оппозиционеров, вообще о том, что такое "Кей-джи-би". Для большинства россиян это не имеет никакого отношения к футболу, но для иностранцев это моральная нагрузка. Поэтому на чемпионат приедут в первую очередь "профессиональные" болельщики, а не просто туристы, для которых такой крупный турнир мог бы стать поводом посетить Россию.

Массовое скопление граждан по любому поводу – главный страх Кремля

Для самих россиян ценность домашнего чемпионата мира только в том, что они могут так его назвать – "домашним". Да, им выделили бесплатные поезда, чтобы доехать в принимающие турнир города. У кого-то даже хватило денег, чтобы в дни матчей арендовать жилье в этих городах. Но не россияне главные на этом празднике. Российские болельщики – декорация, необходимая, чтобы показать иностранцам: в России все хорошо. Так было и в советское время, и во время Олимпиады в Сочи, но сейчас Кремлю как никогда с момента развала СССР хочется продемонстрировать: "Нас ****, а мы крепчаем!". Так крепчаем, что вырубаем вековые деревья и за государственный счет массово убиваем бездомных животных.

Культуры "боления" в России тоже нет. Когда "Зенит" в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, а сборная России всего через месяц после этого обыграла сборную Нидерландов на чемпионате Европы, в Москве и Петербурге на улицах ликовали десятки тысяч человек. Стоя на крышах автомобилей, они обливались пивом и обнимались с полицейскими. Сейчас такое невозможно. Массовое скопление граждан по любому поводу – главный страх Кремля. Это не причина плохой игры сборной России по футболу, но даже если представить, что "наши" выиграют домашний чемпионат мира, полицейские ни с кем обниматься не будут, Кремль тут же окружат не тысячи болельщиков, а тысячи автозаков, сотрудников ОМОН и Росгвардии.

При подготовке Олимпиады в Сочи, по оценкам СМИ, было украдено до 70 процентов от потраченных на мероприятие 325 миллиардов рублей. При подготовке футбольного чемпионата вряд ли украли меньше, а поскольку строительством стадионов и инфраструктуры занимались люди и компании, так или иначе аффилированные с властью, победитель "домашнего турнира" уже определен – коррупция. Определен он был еще в 2010 году, когда проведение ЧМ в России лоббировал лично Владимир Путин. С поста премьер-министра Путин тогда заявлял, что выигрыш гонки за первенство планеты должен дать толчок к развитию городов России. Сейчас старые здания в десятках городов России перед приездом иностранцев закрывают фальшфасадами.

Сам Путин, находясь на посту вечного президента, в украденных миллиардах не нуждается. Выстроенная им политическая система позволяет воровать не для собственного кармана, а для обеспечения лояльности и круговой поруки. Поэтому лично Путину турнир нужен либо для самолюбования, либо в качестве еще одного инструмента для оправдания конфликта с миром: бойкот соревнований со стороны элиты стран Запада телевизор наверняка назовет очередным проявлением того, что Россию не хотят услышать. Ответные меры известны. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – заявил Путин в послании Федеральному собранию и показал новое ядерное оружие. Поэтому "О спорт, ты – мир!" – не про чемпионат мира по футболу 2018 года. Как и не про другие международные соревнования с участием России, тем более на ее территории.

Иван Мартыненко – журналист Радио Свобода

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